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新歡曬照「男友力max」 鄧紫棋偷按讚示愛

2017/04/29 18:34

鄧紫棋（左）和自己的造型師Mark Nagi（右）疑似已經發展成戀人關係。（合成圖，翻攝自鄧紫棋、Mark Nagi微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手鄧紫棋因為被日前被拍到在日本緊牽自己的設計師Mark Nagi而導致戀情曝光，雖然至今沒有正面承認戀愛ing，但也沒有出面否認。而日前，Mark Nagi在自己的微博上曬出提著大包小包的照片，鄧紫棋更是默默按讚，被認為是示愛的表現。

Mark Nagi提著大包小包在雨中行走。（翻攝自Mark Nagi微博）

26日，鄧紫棋的男友Mark Nagi在微博上貼出兩張他在日本購物、提著一堆紙袋和塑膠袋的照片，還用英文打說這是自己的「日常工作」，疑似是身為造型師，為了工作而逛街採買。且他連在雨中也獨自一人拎著大包小包在街上行走，看起來相當有力。

鄧紫棋按讚男友的貼文。（翻攝自鄧紫棋微博）

對此，許多網友也紛紛留言稱讚Mark Nagi「男友力max」，還有網友認為其實照片根本就是鄧紫棋拍的，笑說「女友照得真好」、「提這麼多東西讓姐姐（鄧）空出手來滑手機」，起鬨要Mark Nagi上傳和鄧紫棋的合照。此外，鄧紫棋當天也用了自己的帳號對該貼文按讚，被認為根本是在對男友示愛，讓不少網友懷疑這是要公開的前奏。

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