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謝翔雅曾被抓交替 拍《通靈》驚飄女生笑聲

2017/04/29 18:08

〔記者吳志偉／台北報導〕公視與HBO Asia國際合製的原創影集《通靈少女》，今天（4/29）在拍攝的主場景汐止濟德宮舉行「感恩紅龜粿」發贈活動，故事暨文化指導索非亞及演員謝翔雅、李英宏、吳宏修、林鶴軒、向承寓、林思廷等人一同代替遠在中國雲南拍戲的「瑤瑤」郭書瑤，兌現收視率破2請吃紅龜粿的承諾。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，謝翔雅。（記者陳逸寬攝）

劇中飾演郭書瑤情敵的謝翔雅本身也有靈異體質，她透露拍攝過程曾有段插曲，導演戴耳機監看拍攝畫面時，忽然回過頭來問她：「妳剛剛是不是有笑、有在講話？」因為耳機裡收到女生在笑和講話的聲音，讓當時謝翔雅整個發毛，因為現場其實很安靜，根本沒人說話，讓當時也在場的林鶴軒頻頻點頭說也聽到了笑聲。謝翔雅提到，小學時在海邊游泳有被「抓交替」的經驗，直到高二親戚找師傅幫她改運，才真正擺脫「看得見」的陰影，在這次拍攝過程中也常私下請教索非亞一些修行秘訣。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，民眾大排長龍等待領取紅龜粿。（記者陳逸寬攝）

索非亞在卸下靈媒工作後，便投入社工工作，此次公視也與她任職的勵馨基金會新北物資中心合作，一共發放600顆紅龜粿給現場民眾索取，希望在推廣好戲之餘也做公益，鼓勵民眾捐款、捐物、擔任志工，以行動關懷受暴婦女。勵馨基金會也將舉辦「五月溫情滿勵馨-歡慶母親節」活動。詳情請上http://pay.sinopac.com/79K7VY49

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，謝翔雅（右）與粉絲合影。（記者陳逸寬攝）

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