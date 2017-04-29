（影音）簡宏霖「小太陽」乳頭見客 StyLe隔10年再合體

〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖今天在舉辦首本寫真書簽名會，現場吸引百名粉絲一睹偶像風采，日前他受訪時曾被說神似高以翔，由於當初高以翔發寫真集時，因乳頭粉嫩精緻獲封「小紅豆」，為了與前輩做區隔，他則笑稱自己的乳頭是「小太陽」，表示胸線旁的毛髮，形狀就像小太陽的光芒一般。

簡宏霖寫真集簽書會。（記者胡舜翔攝）

簡宏霖10年前曾以雙人男子團體「StyLe」出道，今天他也特地邀請昔日團員陳浩偉，並且一同合唱《幸福的起點》，事隔多年再度合體默契十足，問及再度合體的感想如何？簡宏霖自嘲10年前後的嗓音真的差很多，不過也唱到很想哭，尤其在這紀念的時刻特別有感觸，加上台下也有StyLe時期的粉絲，讓他深受感動忍住淚水唱完。

簡宏霖（左）寫真集簽書會，前StyLe團員陳浩偉站台合唱。（記者胡舜翔攝）

這場唯一一場簽書會，吸引台灣、香港、日本等百位海內外粉絲到場支持，因電視劇《戀愛鄰距離》而成為好友的洪小鈴，特別驚喜現身來替劇中的弟弟打氣，洪小鈴一聽到簡宏霖要出書，立刻豪氣下訂20本，今天更特別帶來要給他簽名，簡宏霖肉麻的在書上寫下「愛你一生一世，不管你在哪，不管你如何，我都會在」，當場讓洪小鈴大笑直說：「真的很簡宏霖的風格！」洪小鈴特別提到之前拍戲時，看見簡宏霖穿著一件外套很好看，請他幫忙買，沒想到過了幾周後得知是限量款外套已經買不到，簡宏霖見到她失望表情，便貼心的說要直接送給她，讓她感到很窩心；另外，師弟李迪恩和媽媽帶領的親友團一同力挺。

簡宏霖寫真集簽書會，簡宏霖哥哥（左）、媽媽和阿姨在路旁仔細研究寫真集。（記者胡舜翔攝）