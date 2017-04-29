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金賢重醜聞不斷 仍辦見面會求復出

2017/04/29 17:54

金賢重日前才甩開「渣男」標籤力圖復出。（翻攝自STARNEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金賢重自2014年遭前女友指控家暴、威脅墮胎等負面新聞後，重創形象，演藝事業跌入谷底，直到今年1月好不容易才證實女方指控都是假的，甩開「渣男」標籤，沒想到退伍後又爆出酒駕被逮等負面新聞，引起南韓網友砲轟退出演藝圈。今日金賢重仍如期舉辦粉絲見面會力圖復出。

金賢重1月正式退伍時，仍有1500名粉絲在軍營外迎接。（翻攝自OSEN）

金賢重爆出酒駕後，被網友看衰粉絲見面會根本辦不成，猛酸「這種人還有粉絲？」、「竟然還沒退出演藝圈」，但仍有不少支持金賢重的粉絲力挺，今日金賢重在首爾奧林匹克公園舉行粉絲見面會，依舊吸引不少粉絲埋單，金賢重更在彩排時，對2月到軍營迎接他隊伍的粉絲道歉，並承諾將來會表現出更好的模樣回歸舞台。

金賢重退伍後又爆出酒駕醜聞，負面新聞不斷仍舉辦粉絲見面會。（翻攝自TV Daily）

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