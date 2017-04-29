EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！

「EXO」世勳日前首度開直播，竟意外被發現疑似「裸聊」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「EXO」成員世勳擁有俊美外型，成為大票姐姐妹妹心中的男神。27日他首度在Instagram開直播，立刻湧入一萬多人觀看，不料直播到一半他不小心按到鏡頭切換鍵，白皙皙的大腿全都露，讓大批粉絲興奮驚呼「根本是裸聊！」

世勳直播到一半不小心按錯鍵，一雙赤裸裸的大腿全都露。（翻攝自YouTube）

世勳27日第一次在Instagram開直播跟粉絲互動，一開始僅露出半張臉不說話，接著鏡頭移動後發現世勳疑似是裸著上半身聊天，不料下秒鏡頭一轉竟拍出赤裸裸的一雙大腿，讓粉絲們群起暴動，驚喊「是裸聊嗎？」而世勳也立刻把畫面轉回來，害羞解釋「我不小心按錯了」，但突如其來的福利仍讓粉絲引發遐想。

雖然第一次直播就誤觸按鍵，但世勳仍再接再勵，隔天再度開直播和粉絲聊天，此外還找來隊長SUHO入鏡，更向對方炫耀直播功能，直呼「全世界都能看到哦！」逗趣對話也立刻吸引大批粉絲湧入觀看。

世勳隔天在和隊長SUHO開直播。（翻攝自網路）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）