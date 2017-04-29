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台南女孩再進軍南韓！ 超模吳宜樺曝「每天都很煎熬」

2017/04/29 17:03

台灣超模吳宜樺今年初簽進南韓模特兒公司YGK+，未來將赴韓發展。（翻攝自吳宜樺臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲第一位Maybelline全球代言人的台灣超模吳宜樺，在17歲時榮獲新絲路模特兒大賽超模冠軍，後續又奪下義大利羅倫模特兒冠軍，躍升為一線超模，年僅23歲就成為許多國際品牌的御用模特兒。近日表現亮眼的她獲得南韓模特兒公司YGK+的青睞，成為繼子瑜之後赴韓發展的台南女孩。

吳宜樺年僅23歲就登上紐約、米蘭等時裝周舞台。（翻攝自吳宜樺臉書）

吳宜樺過去努力深耕美國市場，在美國住了一年後，今年初宣布簽進南韓模特兒公司YGK+，成為姜勝賢、朴亨燮等大咖名模的同門師妹。雖然多了發展機會，但她坦言在簽約過程中「每天都很煎熬」，不僅要取捨很多，也怕赴韓後和自己所想的不一樣，不過她也表示不會放棄在美國所做的努力。

吳宜樺常常在社群網站和韓男友Noma Han曬恩愛，宣布加盟YGK+後，也引來不少人猜測是否「為愛赴韓」，對此她表示一切都是為了自己，不要把「為愛赴韓」的標籤加諸在她身上，並希望外界能看見她一路上的努力替她打氣。

吳宜樺和男友Noma Han常公開放閃，並希望外界不要貼上「為愛赴韓」標籤。（翻攝自吳宜樺臉書）

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