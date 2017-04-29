斥周湯豪還不夠格 炎亞綸「速食台劇」曝問題核心

炎亞綸時常對演藝圈提出諫言。（翻攝自炎亞綸臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前《鐘樓愛人》劇組因為拍戲影響暨南大學學生上下學權益，男主角周湯豪發文道歉，不過同為演員的炎亞綸認為應叫劇組人員出來負責，質問「藝人什麼資格代表劇組？」，導致周炎兩人在網路上隔空交火。今日，炎亞綸再度談論劇組速食文化，比如「租借場地」一事，起因之一就是因為「沒有劇本」，環環相扣引發一連串問題。

周湯豪（左）主演的《鐘樓愛人》劇組之前被暨南大學學生爆料影響校內交通。（翻攝自《鐘樓愛人》臉書）

炎亞綸今日下午在臉書發文說，很多人不明白他為什麼對許多事情都那麼雞婆，但是他認為，很多事情我們因為覺得離自己很遠、事不關己所以就不關心，但是其實很多事都是環環相扣，如同「蝴蝶效應」。像是他曾經說過的拍戲「沒有劇本」，影響的就不只是演員，還會導致劇組無法事先找場地，只能臨時租借及通知路人改道等，這不僅讓工作人員受到民眾許多白眼和酸言酸語，最後許多場地也都不再給租。

炎亞綸（左）演出過多部偶像劇。（三立提供）

炎還說，其實政府的補助的金額不算少，只是鮮少有人真正了解申請補助的內容。而更多工作人員為了養家超時工作，結果有的人出車禍、有的人癲癇發作，更多人因為疲乏導致創作不出好東西。這讓炎感慨說：「有些人不明白基本人權是得靠自己爭取的，這些不合理的對待得自己發聲。」

由郭書瑤（中）主演的《通靈少女》頗獲好評。（翻攝自《通靈少女》臉書）

炎更語重心長地說，其實台灣很多演員也不是不想挑戰自己，而是因為劇本都是那樣、沒有多少角色可以選，他自己就是從對拍戲滿腔熱血到看到劇本知道接下來劇情會如何發展。而最後，炎也點名最近評價很高的電視劇《通靈少女》說：「我們一定期待著每部戲都能有《通靈少女》的品質或更好，然而我們卻面臨久久才能有一部《通靈少女》，這不是很可惜嗎？」