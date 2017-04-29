網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！

〔即時新聞／綜合報導〕據說人一生當中存在著7個外貌與自己極其相似分身，而這個有趣的都市傳說，發生在了好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）身上，一名美國網友在論壇上貼出自己阿嬤22歲時的美照，並說阿嬤真的長的跟「黑寡婦」幾乎一模一樣，照片除了引發網友高度關注及討論外，還傳到了本尊耳裡，史嘉蕾喬韓森覺得這真的太酷了，並邀請這位阿嬤一起喝一杯，讓這對祖孫又驚又喜。

綜合外媒報導，美國論壇Reddit上一名叫做丹芙（Denver Dodd）的用戶日前貼出自己阿嬤年輕時的照片，並說：「我奶奶年輕時就像是史嘉蕾喬韓森」，照片一出立刻引起轟動，網友留言數甚至突破300萬條，消息傳進本尊耳中後，史嘉蕾喬韓森自己也覺得非常酷想要一睹阿嬤風采，並錄製影片邀請阿嬤到她新戲《Rough Night》首映會慶祝上「一起暢飲一起茫」。

丹芙跟阿嬤簡直不可置信居然會收到大明星的邀約，同時表示阿嬤非常開心，已經答應了這項邀請，也讓外界好奇「2個史嘉蕾喬韓森」同時出現會是什麼模樣。

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