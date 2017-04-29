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網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！

2017/04/29 18:01
好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森得知有位阿嬤年輕時長得跟自己一模一樣感到很不可思議，邀請阿嬤本人在首映會那天來場相見歡。（法新社）好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森得知有位阿嬤年輕時長得跟自己一模一樣感到很不可思議，邀請阿嬤本人在首映會那天來場相見歡。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕據說人一生當中存在著7個外貌與自己極其相似分身，而這個有趣的都市傳說，發生在了好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）身上，一名美國網友在論壇上貼出自己阿嬤22歲時的美照，並說阿嬤真的長的跟「黑寡婦」幾乎一模一樣，照片除了引發網友高度關注及討論外，還傳到了本尊耳裡，史嘉蕾喬韓森覺得這真的太酷了，並邀請這位阿嬤一起喝一杯，讓這對祖孫又驚又喜。

美國網友在論壇上貼出自己阿嬤年輕時的照片，引起大批網友討論，有網友說：「這樣看來是史嘉蕾喬韓森長得像妳阿嬤，不是妳阿嬤像她」。（圖擷自NDTV）美國網友在論壇上貼出自己阿嬤年輕時的照片，引起大批網友討論，有網友說：「這樣看來是史嘉蕾喬韓森長得像妳阿嬤，不是妳阿嬤像她」。（圖擷自NDTV）

綜合外媒報導，美國論壇Reddit上一名叫做丹芙（Denver Dodd）的用戶日前貼出自己阿嬤年輕時的照片，並說：「我奶奶年輕時就像是史嘉蕾喬韓森」，照片一出立刻引起轟動，網友留言數甚至突破300萬條，消息傳進本尊耳中後，史嘉蕾喬韓森自己也覺得非常酷想要一睹阿嬤風采，並錄製影片邀請阿嬤到她新戲《Rough Night》首映會慶祝上「一起暢飲一起茫」。

丹芙跟阿嬤簡直不可置信居然會收到大明星的邀約，同時表示阿嬤非常開心，已經答應了這項邀請，也讓外界好奇「2個史嘉蕾喬韓森」同時出現會是什麼模樣。

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