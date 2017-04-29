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竇靖童同框搖滾老爸 親子裝帥氣噴發

2017/04/29 15:57

竇靖童（右）曬出與老爸竇唯（左）的合照。（翻攝自竇靖童微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王菲第一任丈夫竇唯所生的女兒竇靖童不僅遺傳了爸媽的音樂才華，還因為中性帥氣的打扮在中國封為「國民老公」。而父母離異後跟著媽媽的竇靖童，平時鮮少在公開場合和老爸同框，沒想到今日她突然自己在微博上曬出和竇唯的合照，讓一票粉絲直呼超感動！

竇靖童（前右）和媽媽王菲（後）、同母異父的妹妹李嫣（前左）。（kcpcl提供）

今日凌晨，竇靖童突然在微博上曬出了一張與爸爸竇唯的合照，只見照片中，父女兩人都穿著黑色的羽絨大衣，並對著鏡頭擺出酷酷的表情，竇靖童還將背景修成橘色、貼上「K.O.」的字樣，十分逗趣。對於竇氏父女罕見同框，許多人留言稱感動，甚至認為這是歷史性的時刻，並感性表示父女兩人都這麼有才華真的是上天賞賜的。

竇靖童（左）和同父異母的妹妹竇家媛（右）感情也很好。（翻攝自竇家媛微博）

事實上，竇靖童的父母雖然都各自再婚，不過她與兩方的感情都非常好，且竇靖童不僅相當照顧同父異母的妹妹竇家媛以及同母異父的妹妹李嫣，甚至和王菲後來的老公李亞鵬和現任男友謝霆鋒也處得很好，因此有許多人都認為竇靖童的父母給她的教育相當成功。

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