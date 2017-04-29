（影音）余文樂隔6年再開口 《突然好想你》合唱春嬌！

余文樂和楊千嬅主演的《春嬌救志明》28日在台上映。（華映娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由余文樂和楊千嬅主演的愛情新片《春嬌救志明》於本周上映，日前到中國節目《快樂大本營》宣傳時，余文樂難得開金口和歌后楊千嬅攜手合唱五月天的《突然好想你》，一開唱立刻融化全場，大讚2人「不只會演還會唱！」

余文樂和楊千嬅在《快樂大本營》中同台飆歌，驚艷全場。（翻攝自YouTube）

余文樂2011年發完唱片後便把事業重心放在戲劇上，多年未公開唱歌的他，近日到《快樂大本營》宣傳新電影時，選了五月天的《突然好想你》和楊千嬅合唱。過程中，余文樂還趁機告白楊千嬅「我每分每秒都很想妳」，不料話鋒一轉笑說：「最好妳不會唱，那就顯得我比較厲害！」引來全場爆笑不斷。

雖然2人直喊緊張，但余文樂一開口就用低沉的磁性嗓音震懾全場，而楊千嬅更是展現歌后實力完美詮釋，到了副歌的合唱部分，余文樂和楊千嬅一邊深情對唱、一邊搖擺身體，浪漫氛圍感染現場所有人。雖然時隔6年未開口唱歌，但余文樂仍保有深厚的歌唱實力，也讓網友紛紛敲碗「六叔趕快再出唱片吧！」

余文樂深情演唱融化大批粉絲，紛紛敲碗要他再出唱片。（華映娛樂提供）

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