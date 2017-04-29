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攝影師親見Baby解衣露肚 孕照拍完就生撇借腹

2017/04/29 16:16

Angelababy（右）和黃曉明在照片中洋溢幸福笑容。（翻攝自黃曉明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Angelababy」楊穎與黃曉明今年1月迎來兒子「小海綿」，晉升為新手媽媽，老公黃曉明日前在微博公布Angelababy孕肚照，打臉代孕傳言，卻遭疑照片是P圖，而拍攝照片的攝影師陳漫在微博發文，證明照片絕無造假。

黃曉明夫妻倆對兒子疼愛有加。（翻攝自黃曉明微博）

Angelababy因生產前後身材都十分纖細，有人懷疑她是透過代孕生下兒子，黃曉明婉轉破除流言，在微博PO出Angelababy懷孕時的大肚照，兩人散發出即將為人父母的幸福感，此舉卻仍遭網軍質疑照片是P的，拍下照片的攝影師陳漫在微博PO文，「那天因為拍攝還推遲了baby的baby出來的時間，我放下相機他倆就進醫院生了⋯真是值得紀念的一次拍攝」，力挺Angelababy絕無代孕。

拍攝孕肚照的攝影師在微博表示照片是真的。（翻攝自陳漫微博）

陳漫是中國知名攝影師，曾替王菲、范冰冰、李易峰等當紅藝人拍攝過照片，過去與黃曉明及Angelababy多次合作的她，今日還在Instagram發出一張黃曉明抱著Angelababy在椅子上睡得香甜的照片，表示Angelababy常探老公的班，而黃曉明拍戲累了就直接抱著Angelababy睡，甜蜜畫面羨煞眾人，我給他倆拍了那麼多的照片，但都不及這一張」。

陳漫曝黃曉明夫妻甜蜜日常。（翻攝自陳漫Instagram）

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