體重只有39公斤 「最美女星」瘦剩皮包骨

桐谷美玲被喻為「最美女星」。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲日本人氣女星桐谷美玲，連續5年被美國電影網站「TC Candler」選為世界百大最美臉蛋，去年健康亮紅燈，先是臉上長滿痘痘，如今又瘦到只剩皮包骨。

桐谷美玲近日在Instagram上PO出工作照，只見她穿著性感露肩上衣，但手臂卻如竹竿一樣纖細，粗度甚至不到正常人的一半，據悉，桐谷美玲164公分、體重只有39公斤，她曾表示自己是吃不胖的體質，但如今卻愈變愈瘦，不免讓粉絲相當擔心她的健康。

桐谷美玲（右）手臂不到旁人的一半。（翻攝自Instagram）

桐谷美玲曾為戲爆瘦。（翻攝自Instagram）