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九把刀新片驚艷義大利 觀眾鼓掌2分鐘！

2017/04/29 14:22

《報告老師！怪怪怪怪物！》義大利遠東影展，九把刀（左起）、劉奕兒、柴智屏。（群星瑞智提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由九把刀構思8年、首度挑戰非小說改編的青春驚悚片《報告老師！怪怪怪怪物！》，海外影展走透透，除了剛結束的香港電影節閉幕片首映，更入選義大利遠東電影節正式競賽單元。九把刀27日帶著片中演員劉奕兒出席義大利遠東電影節的歐洲首映，廳內觀眾超過1300人座無虛席，映畢全場鼓掌超過2分鐘，反應非常熱烈。

九把刀是第2次參加義大利遠東電影節，上一次帶著電影《那些年，我們一起追的女孩》來做宣傳時，沒有時間可以看片，「希望這一次可以多看一些片子」。他27日抵達義大利，一落地便趕忙前往會場朝聖看了電影《一念無明》，並開心與日前勇奪第36屆香港電影金像獎男配角的曾志偉合影。

九把刀（右）在義大利遠東影展，與本屆金像獎男配角曾志偉（中）合影，左為柴智屏。（群星瑞智提供）
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首次參與遠東電影節的劉奕兒，堪稱桃花大爆發，先前受訪才說想交男友，結果抵達義大利的第一晚，就有年約25歲的小鮮肉尾隨回飯店，一直不停用義大利文搭訕、問候，甚至想要跟隨回房間！讓她一邊用英文婉拒一邊快速回房！

她在影展的宣傳行程滿檔，難得抽空檔大啖義大利甜點，一邊直呼太好吃了，一邊大喊說：「不想回家了！想要跟著導演到處跑透透，把電影帶給世界各地的每個人！」導演九把刀則說：「拍這部片算是一種自我療癒的過程，很謝謝柴姐願意支持讓我自我療癒。下一部片希望可以拍『後青春的詩』！」《報告老師！怪怪怪怪物！》7月28日在台上映。

劉奕兒在義大利大啖甜食。（群星瑞智提供）

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