限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」

2017/04/29 14:18

林依晨透露曾為了控制體重而崩潰。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「零負評女神」林依晨近來馬不停蹄為新片《神秘家族》宣傳，她近日受訪回憶起出道至今的演藝路程，曾經有過內心與身材的拉扯，導致她崩潰邊哭邊吃後再催吐。

《Harper's BAZAAR》雜誌報導，林依晨在2009年切除囊腫之前，曾經歷一段痛苦的時光，當時她身為演員，為了控制體重把自己逼入絕境，她透露有次買了2、30包愛吃的零食，在內心與身材的拉扯之間，她瞬間崩潰邊吃邊大哭，哭完還是乖乖到廁所催吐，把剛吃的食物吐出來，當下她忍不住自問：「做演員一定要瘦嗎？」如今她表示：「以前我覺得沒有辦法控制自己的體重，就代表沒有身為演員的基本能力、自我控管，可是我以為的『控管』，其實是對身體的壓榨。」直呼身體健康還是最重要的。

相關新聞

推薦新聞
若洪秀柱沒當選... 劉樂妍宣告將投入選舉當官 若洪秀柱沒當選... 劉樂妍宣告將投入選舉當官
2017/04/29 07:48
女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長 女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長
2017/04/29 08:26
豐臀金秀巨臀忘修圖 橘皮組織嚇跑10萬粉絲 豐臀金秀巨臀忘修圖 橘皮組織嚇跑10萬粉絲
2017/04/29 07:39
曾搶李心潔老公 小三女星神隱1年再勾已婚富商 曾搶李心潔老公 小三女星神隱1年再勾已婚富商
2017/04/29 08:20
復合姚元浩沒把話說死 王心凌透露目前感情狀況... 復合姚元浩沒把話說死 王心凌透露目前感情狀況...
2017/04/29 07:18
衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子 衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子
2017/04/29 10:04
爆紅被問快樂嗎？孔劉沉默了 爆紅被問快樂嗎？孔劉沉默了
2017/04/29 10:13
超大咖！五月天開唱 春嬌志明打卡上班 超大咖！五月天開唱 春嬌志明打卡上班
2017/04/29 07:58
王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況 王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況
2017/04/29 08:52
前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館 前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館
2017/04/29 11:48
夏威夷遇洪水警報 正妹空姐急PO文 夏威夷遇洪水警報 正妹空姐急PO文
2017/04/29 12:03
隋棠兒小手搓妹妹頭髮 「洗頭按摩」萌萌噠 隋棠兒小手搓妹妹頭髮 「洗頭按摩」萌萌噠
2017/04/29 10:44
（影音）歐洲版《風水世家》人鬼交配 衛道人士崩潰惹 （影音）歐洲版《風水世家》人鬼交配 衛道人士崩潰惹
2017/04/29 08:10
體重只有39公斤 「最美女星」瘦剩皮包骨 體重只有39公斤 「最美女星」瘦剩皮包骨
2017/04/29 14:33
正妹女兒戀愛ing？邱淑貞說話了 正妹女兒戀愛ing？邱淑貞說話了
2017/04/29 12:22
丈夫外遇離婚 《桃姐》監製生前感情坎坷 丈夫外遇離婚 《桃姐》監製生前感情坎坷
2017/04/29 13:52
《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！ 《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！
2017/04/29 08:56
別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」 別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」
2017/04/29 13:17
回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」 回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」
2017/04/29 14:18
樂基兒身材橫向伸展 雙手護肚孕味濃 樂基兒身材橫向伸展 雙手護肚孕味濃
2017/04/29 13:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.