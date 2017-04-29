回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」
2017/04/29 14:18
〔娛樂頻道／綜合報導〕「零負評女神」林依晨近來馬不停蹄為新片《神秘家族》宣傳，她近日受訪回憶起出道至今的演藝路程，曾經有過內心與身材的拉扯，導致她崩潰邊哭邊吃後再催吐。
《Harper's BAZAAR》雜誌報導，林依晨在2009年切除囊腫之前，曾經歷一段痛苦的時光，當時她身為演員，為了控制體重把自己逼入絕境，她透露有次買了2、30包愛吃的零食，在內心與身材的拉扯之間，她瞬間崩潰邊吃邊大哭，哭完還是乖乖到廁所催吐，把剛吃的食物吐出來，當下她忍不住自問：「做演員一定要瘦嗎？」如今她表示：「以前我覺得沒有辦法控制自己的體重，就代表沒有身為演員的基本能力、自我控管，可是我以為的『控管』，其實是對身體的壓榨。」直呼身體健康還是最重要的。
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