跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」
2017/04/29 12:40
〔娛樂頻道／綜合報導〕陳意涵個性活潑外向，熱愛運動每天固定維持跑步的習慣。近日她在臉書透露，慢跑不小心跑到高速公路上，讓她忍不住搞笑自嘲：「好想上狂新聞。」
陳意涵28日在臉書表示，在等拍夜戲的時候，想跑個8公里打發時間，「回基隆夜市剛好8km，跑著跑著就上了高速公路」，仔細一看，原來她不小心把導航路線設定成行車路線，讓她超傻眼，最後還不忘自嘲：「好想上狂新聞，948794狂」，粉絲也紛紛留言表示：「是想要從基隆跑到高雄嗎？」、「要多注意啦，跑上高速公路太狂了。」
陳意涵臉書全文。（翻攝自臉書）
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