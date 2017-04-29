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首頁 > 婉君推

前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館

2017/04/29 11:48

拉娜伍德（右二）因和史恩康納萊（左）合作，飾演龐德女郎走紅。（翻攝自網路）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕女星拉娜伍德曾於1971年在《007》系列電影《007：金鋼鑽》中，因和史恩康納萊合作，飾演龐德女郎Plenty O' Toole走紅；不過據英國《每日郵報》報導，71歲的拉娜近況坎坷，和子女、孫子5人擠在一間賓館，非常潦倒。

拉娜是知名女星娜塔莉伍德的妹妹，以往他們享有名聲、金錢和地位，被形容是「好萊塢皇室」，可說權傾一時；不過拉娜上個月因繳不出租金，被趕出在加州住了7年的家，和女兒、女婿、3名孫子，加上2隻狗，全擠在洛杉磯外的一間小旅館中，無家可歸。

拉娜伍德近況坎坷。（翻攝自網路）

拉娜向《Inside Edition》透露，現在這麼多人擠在一個小地方，讓兒孫很困擾，因為毫無隱私權可言；另外，拉娜的女兒患上霍奇金氏淋巴瘤，需要龐大的醫藥費，而狹窄空間也讓處在青春期的孫子變得歇斯底里，境況盪到谷地，拉娜無奈表示，「我一直告訴自己保持冷靜，不要自殺」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

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