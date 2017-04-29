開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲

曹西平（左）受邀參觀郭彥甫（右）畫展。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥甫近年來投入作畫，8日更在台北舉辦畫展《找尋誰的行李箱》，資深藝人曹西平受邀參展，但他卻在臉書替郭彥甫感嘆：「那些跟你稱兄道弟的那些人，為什麼不來看你的畫展？」

郭彥甫近年來舉辦多場個人畫展，曹西平近日受邀到畫展參觀，他在臉書發文：「你不是跟很多藝人都很熟，為什麼這些人都沒有來？展覽快一個月了，這些人都在忙嗎？連一天1個小時都抽不出來看你的畫展。」表示其實他和郭彥甫不太熟，但他願意來看畫展替他打氣，而平常和郭彥甫稱兄道弟的人，卻都沒有出現，讓曹西平忍不住砲轟：「人情冷暖」、「朋友就像行李箱時間，到了就可以扔了（不值得交）。」

曹西平臉書全文。（翻攝自臉書）