韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半
2017/04/29 09:46
〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲韓星嚴泰雄曾帶著女兒「智蘊」參加節目《我的超人爸爸》，建立起好丈夫、好爸爸形象，去年8月卻遭按摩店女員工指控性侵，所幸洗清嫌疑，但被檢方以性交罪起訴，而嚴泰雄反告按摩店員工誣告，28日法院判該女2年6個月有期徒刑。
嚴泰雄去年爆發買春性醜聞，被36歲的按摩店員工權女控告性侵，他洗清嫌疑後仍被檢方以性交罪起訴，遭罰100萬韓元（約台幣2.7萬元），而他事後反告權女誣告，權女遭檢方以恐嚇、性交等罪嫌起訴，昨日南韓水原地方法院一審，判權女2年6個月有期徒刑，並接受40個小時的性暴力教育課程，即便如此，嚴泰雄好形象仍破滅，芭蕾舞者妻子尹慧珍也因壓力過大，導致第2胎流產。
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