流汗吹乾就好！楊丞琳自爆7天沒洗頭
2017/04/29 09:35
〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳出道多年，直率的個性深受粉絲喜愛，近日她出席活動透露，自己已經7天沒有洗頭，讓許多粉絲直呼：「太狂啦。」
楊丞琳28日突然在臉書發文：「明天一定會洗頭，相信我～不懂我在說什麼的朋友請有到現場的人說明一下。」原來是她當天出席見面會活動，竟自爆已7天沒洗頭，如果當天爆汗，便用吹風機吹乾當沒事，不做作的個性逗樂粉絲。被問到為什麼不是今天洗，而是明天？她回應：「因為我明天還有一些流汗的事要做，今天洗了，明天還要再洗，太麻煩。」還有網友笑虧：「七天沒洗頭，髮型師幫妳弄頭髮會不會很傻眼。」她竟表示：「髮型師選擇接受這樣的我。」讓不少網友笑翻。
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