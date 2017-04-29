藝名原本不想叫孔劉 好友2點打動他

孔劉受訪時透露，過去朋友提議他用韓語發音與「共有」相同的「孔劉」當藝名，原本很排斥的他，被「這2字剛好也是你父母的姓氏」說服。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲的南韓男星孔劉本名孔地哲，以藝名「孔劉」闖蕩演藝圈16年，外界原以為「孔劉」2字來自他父母的姓氏，他昨接受《蘋果》專訪時透露，其實當年曾想用本名出道，因為經紀公司建議他取藝名，有朋友提議他用韓語發音與「共有」相同的「孔劉」，取共享之意，一度很排斥的他，被「這2字剛好也是你父母的姓氏」說服，不過他說：「我很喜歡這個概念，這也成了我演戲的動力。」

身高184公分的孔劉，除了被封為「韓國4大公共財產」，更有著「韓國4大元老級長腿歐巴」的稱號。（記者王文麟攝）



先前孔劉也曾被南韓節目《演藝通信》票選「希望永遠為單身的男演員」，與玄彬、姜棟元、蘇志燮並列封為「韓國4大公共財產」，似乎和他朋友建議的藝名「共有」不謀而合。而身高184公分的孔劉，除了被封為「韓國4大公共財產」，更有著「韓國4大元老級長腿歐巴」的封號，一雙傲人長腿迷倒一票粉絲。

孔劉（左起）、蘇志燮、玄彬與姜棟元被票選為「希望永遠是單身的男演員」。（翻攝自網路）