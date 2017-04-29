王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況

74歲的王羽因中風住院治療，近來一度傳出病情不穩。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲「獨臂刀王」王羽前年12月在泰國曼谷機場急性腦出血中風，去年3月搭乘醫療專機返台安養，定居香港多年的大女兒王馨平，昨出席品牌活動，略顯疲憊，被問及父親王羽近況，她表示：「這幾天才剛從台灣回香港，爸爸一切都好。」也透露爸爸最近復健情況良好。

《蘋果日報》報導，據了解，王羽長期臥病在床，王馨平每月經常台、港兩地奔波，近日又一度傳出父親病況不穩，不免引發外界擔憂，而先前王馨平受訪坦言，爸爸現在都需要有人照顧，但問及是否需人餵食、無法下床走動？她卻不願回應。昨她在香港出席活動，受訪時則透露父親近況，「他不是不方便搬來香港，是他在台灣比較多朋友，妹妹也住那裡，我也常回去。他是第2次中風，比較嚴重，現在可以下床、走路，正努力復健，爸爸很Strong的。」

王馨平（右）透露父親王羽（左）近況，表示爸爸正在努力復健，一切安好。（資料照，記者胡舜翔攝）

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