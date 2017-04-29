限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況

2017/04/29 08:52

74歲的王羽因中風住院治療，近來一度傳出病情不穩。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲「獨臂刀王」王羽前年12月在泰國曼谷機場急性腦出血中風，去年3月搭乘醫療專機返台安養，定居香港多年的大女兒王馨平，昨出席品牌活動，略顯疲憊，被問及父親王羽近況，她表示：「這幾天才剛從台灣回香港，爸爸一切都好。」也透露爸爸最近復健情況良好。

《蘋果日報》報導，據了解，王羽長期臥病在床，王馨平每月經常台、港兩地奔波，近日又一度傳出父親病況不穩，不免引發外界擔憂，而先前王馨平受訪坦言，爸爸現在都需要有人照顧，但問及是否需人餵食、無法下床走動？她卻不願回應。昨她在香港出席活動，受訪時則透露父親近況，「他不是不方便搬來香港，是他在台灣比較多朋友，妹妹也住那裡，我也常回去。他是第2次中風，比較嚴重，現在可以下床、走路，正努力復健，爸爸很Strong的。」

王馨平（右）透露父親王羽（左）近況，表示爸爸正在努力復健，一切安好。（資料照，記者胡舜翔攝）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

相關新聞

推薦新聞
瓊瑤悲痛翻臉繼子女 爆粗口「都因為他X的鼻胃管」 瓊瑤悲痛翻臉繼子女 爆粗口「都因為他X的鼻胃管」
2017/04/29 07:55
若洪秀柱沒當選... 劉樂妍宣告將投入選舉當官 若洪秀柱沒當選... 劉樂妍宣告將投入選舉當官
2017/04/29 07:48
女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長 女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長
2017/04/29 08:26
復合姚元浩沒把話說死 王心凌透露目前感情狀況... 復合姚元浩沒把話說死 王心凌透露目前感情狀況...
2017/04/29 07:18
小三女星神隱1年 被爆轉幕後再勾已婚富商 小三女星神隱1年 被爆轉幕後再勾已婚富商
2017/04/29 08:20
藝名原本不想叫孔劉 好友2點打動他 藝名原本不想叫孔劉 好友2點打動他
2017/04/29 08:38
王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況 王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況
2017/04/29 08:52
國際大導笑看谷阿莫 蔡明亮自嘲「20秒就被講完」 國際大導笑看谷阿莫 蔡明亮自嘲「20秒就被講完」
2017/04/29 07:31
衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子 衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子
2017/04/29 10:04
《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！ 《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！
2017/04/29 08:56
孔劉呼喊孔太太們：我來晚了-若被喪屍追 優先帶愛貓逃命 孔劉呼喊孔太太們：我來晚了-若被喪屍追 優先帶愛貓逃命
2017/04/29 06:00
（影音）大支《出路》撐香港 嘆台灣太陽花被冷嘲熱諷 （影音）大支《出路》撐香港 嘆台灣太陽花被冷嘲熱諷
2017/04/29 07:17
流汗吹乾就好！楊丞琳自爆7天沒洗頭 流汗吹乾就好！楊丞琳自爆7天沒洗頭
2017/04/29 09:35
90歲文夏吃乎飽 養生開唱 90歲文夏吃乎飽 養生開唱
2017/04/29 06:00
大支勸軍公教父母挺年改 攜手MC仁找港人《出路》 大支勸軍公教父母挺年改 攜手MC仁找港人《出路》
2017/04/29 06:00
韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半 韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半
2017/04/29 09:46
六月破壞浪漫 李易頭咚撲空 六月破壞浪漫 李易頭咚撲空
2017/04/29 06:00
孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓 孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓
2017/04/29 06:00
開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲 開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲
2017/04/29 10:08
阿帕契出動！台版《太後》預算飆增160億 阿帕契出動！台版《太後》預算飆增160億
2017/04/29 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.