滿月兒休克住加護病房 陳子玄遇路人打氣眼眶紅
2017/04/29 09:22
陳子玄兒子「恩恩」10幾天前半夜喉頭軟化症休克。（合成圖，翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕陳子玄上月喜迎兒子「棉花糖」恩恩出生，恩恩患有喉頭軟化症，日前半夜一度嘴唇發黑缺氧、休克，如今住進加護病房10多天，28日她透露，常有路人跟她說加油，讓她感受到：「人間處處有溫暖」。
陳子玄的兒子恩恩之前半夜喉頭軟化症休克，經過急救目前正在新生兒加護病房，陳子玄28日發文透露：「今天去買午餐，點完餐後那位阿姨對我說：加油！我愣了一下，她又說：媽媽加油！」她瞬間明白是在為兒子打氣，「瞬間眼眶就濕濕的⋯真是人間處處有溫暖啊」，她還表示最近無論走到哪，大家都一直對她說加油、沒事的，讓她內心感到相當溫暖。
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