二次創作還是侵權？谷阿莫鬧紛爭「開庭」了！

谷阿莫涉侵權親上火線反駁，且態度傲慢。（翻攝自網路）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕網紅谷阿莫以盜版影片製作「X分鐘看完電影」系列「影片」爆紅，受害最大的事主美商八大因國外態度，無法積極「行動」，日前影音平台KKTV和本土電影公司「又水整合」終於提告侵權，谷阿莫親上火線錄影片主張網路二次創作權，振振有辭但已遭律師呂秋遠等法律專家「打臉」，最終結果仍有待法院判決。

鑑於網路使用人口十分廣大，谷阿莫的案例近來在智財法界極受注目也討論甚多，連某大學法學院都準備在5月5日，在該校模擬法庭開設「從谷阿莫的著作權爭議到國民參審」座談，由相當領域的法律教授和專家來談，可見「我是谷阿莫」確實是最熱門案例。

東吳大學舉辦座談，討論谷阿莫著作權爭議。（翻攝自網路）

谷阿莫涉侵權新聞正熱時，呂秋遠曾著文「打臉」谷阿莫（摘自呂秋遠臉書）：

大家好，我是古阿奇（good aki），今天要用一段話，來講一個呂律師的故事：「星光」。這本小說，就是講一個未成年少女，把媽媽跟外婆殺掉，然後陷害媽媽的男友，警察、律師、檢察官、法官都被騙，突顯了小說作者的腦殘。當中的畫面就是，殺人、騙人、再騙人、還騙人，然後，他就死掉了。

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要是有個古阿奇，真的這麼評論我的小說，而我很生氣，他「安慰」我的說法大概是這樣：

1.因為我的推廣，讓你的小說賣得更好。沒有我的評論，你的書會有人看嗎？

2.雖然我沒有買你的小說，使用的版本是簡體字的盜版，但是我都有合理使用。

3.雖然很多人檢舉我，但是我的評論已經被D卡認為是沒問題的，證明我合理的評論非常適當。

4.我沒有營利！我只有收業主廣告費，沒有對讀者收錢。

5.這是我利用你的著作再二次創作，本來就應該受到保護。

那麼，我可能會由生氣轉為抓狂。我的理由會是這些：

1.身為一個小說創作者，我在一本書裡，想要講的內容很多，想要傳達的理念也不少，一段話如果就可以瞭解這本書，容我引用Peter Su的話：

「如果可以簡單，誰想要複雜？」

你是當我們作者都很閒膩？

2.有些概念就是要鋪陳，你看不懂，不代表不重要。但是當你以為不重要，覺得可以省略我的想法，又不用經過我同意，那是什麼意思？

3.我寧願無名，也不願被踐踏。是的，你大量的、商業的、簡短的、解讀我的作品，對我而言，就是踐踏。

4.即使要主觀詮釋我的作品，你也不能買盜版！

5.你不是二次創作！朕沒給的，你不能要！誰准你拿我的作品去創作賺廣告費了？

身為一個創作者，我歡迎各式各樣的批評。但是小說就像是我親生的孩子，請不要任意凌虐、殺害他。