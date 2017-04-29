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國際大導笑看谷阿莫 蔡明亮自嘲「20秒就被講完」

2017/04/29 07:31

李康生（左）、蔡明亮（右）昨出席「荒廢度日」影像裝置展開幕記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕網紅谷阿莫的「二次創作」影片引發版權爭議，更遭片商提告侵權，蔡明亮導演昨與影帝李康生為全新的「荒廢度日」影像裝置展揭幕，被問到若谷阿莫製作「X分鐘看完他的電影」是否採取行動？他笑說：「他（谷）如果跟我買版權我都OK！」更自嘲「那可能20秒就講完了」。

谷阿莫侵權影片引發風波，國際大導演蔡明亮沒興趣關注。（翻攝YouTube）

蔡明亮導演作品從未在中國正式發行，因此長期飽受中國盜版困擾，後來在網路上發現中國盜版商擅自發布他的作品，讓他親自在「蔡明亮工作室」微博發表「對賊念經」系列文章，正面對抗盜版商。他昨笑說自己反盜版打擊了包括騰訊、愛奇異在內的4個網路平台，「還有公司賠錢，我全都捐出去了！」

他表示，自己對谷阿莫的行為沒興趣關注，「我有上去（網路）瞄一下，但我沒看完，想說『喔…這樣也可以』」，除了認為自己的作品谷阿莫沒興趣改編，蔡明亮也笑說「可能我對他做的電影也不會有興趣」。他直言，不懂現在年輕人的想法，好奇大眾「為什麼會覺得這個幽默有趣？」更認為「就算沒有買（版權），也要獲得授權」。

「荒廢度日」影像裝置展延續蔡明亮創作探討「時間」的藝術，於北師美術館旁的「熱帶Tropical Deli Café」常設，除了兩部份別於咖啡廳牆面投影將近40分鐘的影像作品帶入緩慢的廢墟場景，李康生也在其中與時間凝結並進，即日起開展。

「荒廢度日」影像裝置展，將咖啡廳結合廢墟概念，有不少蔡明亮的巧思。（北師熱帶提供）

「荒廢度日」影像裝置展，將咖啡廳結合廢墟概念，有不少蔡明亮的巧思。（北師熱帶提供）

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