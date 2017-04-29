小三女星神隱1年 被爆轉幕後再勾已婚富商

李悅彤已有1年沒出現幕前，據傳她轉幕後，並在已婚男友公司做事。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾介入彭順、李心潔婚姻的港星李悅彤，先是背負「小三」罵名還被彭順速斬外遇情，又遭遇父親吞槍自殺事件，雖然之後仍以活動、節目甚至電影默默曝光，但過去一年裡，她都未現身幕前。不過港媒今天報導她的動向，她似乎在緋聞男友的公司做幕後工作。

69歲香港資深歌手葉麗儀下個月20日將在澳門舉行「夜上海晚宴」，傳說李悅彤是該幕後策劃公司的員工，而該公司正是她的緋聞男友、已婚的澳門富商鮑偉業擔任董事總經理的「澳門名策劃公關市場推廣有限公司」。兩人2015年就傳過一起上酒店，上個月還一起出席位於上海的一場發佈會，被發現貼身合照，關係似乎不單純。

港媒日前詢問李悅彤，是否投身做幕後？目前在哪家公司？她僅以簡訊回覆：「幕前幕後都可以做，有合適的劇本也會拍。現在和國內資方一齊合作，任何有關娛樂的都會做。」不過並未提到是哪家公司。

而昨她再被問到葉麗儀澳門演唱會，她會負責什麼？她表示：「我什麼都要做，打雜來著的嘛，邊做邊學啦。」當被問到鮑偉業是否是她男友？她當場以「我先開會，晚點再聊」打馬虎眼。