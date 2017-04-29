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女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長

2017/04/29 08:26

旅日的香港歌手陳美齡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅日的香港歌手陳美齡，傳將就任香港的教育局長，她接受香港《眾新聞》專訪，表示不便評論，但表示：「如果全部人希望，大家都希望，我在任何崗位都願意。」聽來頗有意願。

今年61歲的陳美齡，70年代紅遍日本與香港，連續3年登上日本NHK的《紅白歌唱大賽》，直到1986年嫁給了經紀人金子力，先後生了3個兒子。

香港歌手陳美齡（右）在70年代紅極一時，後來嫁給經紀人。（翻攝自微博）

擁有美國史丹佛大學教育學博士學歷的陳美齡，3個兒子全都念史丹佛大學，去年她曾出書《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》，因此有港媒報導，她是香港候任行政長官林鄭月娥向中國北京推薦，出任教育局長的人選之一。

不過陳美齡的行事作風掀起不少討論，包括她在聯合國兒童基金會擔任「東亞及太平洋地區大使」，卻在要價6億日圓的豪宅受訪，遭日本民眾指她邊炫富、邊叫人做慈善。

另外，香港在佔中運動期間，陳美齡曾與金美齡在日本電視節目辯論，她明白表示反對佔中運動，認為示威者破壞了香港民主體制。

香港歌手陳美齡與老公育有3子，小孩也都就讀美國名校史丹佛。（翻攝自微博）

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