超大咖！五月天開唱 春嬌志明打卡上班

亞洲天團五月天的全新巡演 「人生無限公司」。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天團五月天的全新巡演 「人生無限公司」，今晚將在中國大連登場，五月天搶先在微博透露：「人生無限公司招募春嬌與志明！」預告楊千嬅與余文樂，要擔任今晚演出嘉賓。

五月天為了香港電影《春嬌救志明》配唱主題曲，主唱阿信把18年前發行的台語夯曲《志明與春嬌》，交由他很相當欣賞的知名填詞人黃偉文填詞，改編成全新的華語版本。

余文樂（左）和楊千嬅（右）默契十足，攜手合作電影《春嬌救志明》。（華映提供）

五月天開唱前就先預告：「嘿，兩位老朋友，是時候該來跟大家成為新同事囉～」由於楊千嬅過去曾以歌手身分發片，大部分粉絲對於余文樂是否會在演唱會開口獻唱，都相當期待，演唱會預計晚間10點，將透過線上直播。

香港都會愛情電影《春嬌救志明》，由鬼才導演彭浩翔執導，是「志明春嬌」系列電影的第3部，目前電影口碑爆棚，在香港上映首日，就衝出台幣680萬元的超高票房。

這次電影主題曲邀來五月天助陣，男女主角余文樂、楊千樺勤跑宣傳，還在綜藝節目選唱了五月天的抒情曲《突然好想你》，獲得粉絲熱烈迴響。