簡宏霖發寫真好友力挺 示範雙人運動好曖昧

簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖最近除了趕拍三立8點華劇《只為你停留》，剛推出的同名寫真書也獲得熱烈的迴響，日前他到Teddy和宇宙主持的《完全娛樂》宣傳新書，剛好遇到正值唱片宣傳期的好友小宇與陳彥允，兩人為了力挺簡宏霖，特地在錄完節目後主動留下來為他站台。

簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台。（三立提供）

由於簡宏霖在寫真書中，不吝秀出結實精壯的好身材，因此簡宏霖為大家示範「兩個人可以做的健身運動」，陳彥允笑說以為只是來聊聊來，直呼有被騙的感覺，小宇更笑說：「早知道剛才就說要趕通告，不留下來了！」簡宏霖躺在地上做仰臥起坐，陳彥允則在他腳邊做伏地挺身，只是動作剛好讓陳彥允的頭埋在簡宏霖的兩腿中間，讓畫面頓時飄出男男曖昧氛圍。簡宏霖表示，這個動作很適合情人一起做，因為在雙方同時起身時，還可以順便kiss一下，不過簡宏霖與陳彥允真正開始示範這個動作時，雖然並沒有真的親到，但當兩人近距離的面對面同時，還是讓他們超尷尬。

簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台，現場還示範相當曖昧的兩人運動。（三立提供） 簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台。（三立提供）

小宇被問到，如果陳彥允跟簡宏霖都發寫真書，他要買哪一本？小宇二話不說回：「當然買陳彥允！」一講完簡宏霖失落的說：「幫我叫計程車。」接著小宇才解釋：「因為你的寫真書已經送給我過了啊！」

陳彥允在接受訪問時自爆，小宇的歌曾經幫他把妹成功，他透露，當時為了追一個女生，特地唱了小宇的一首歌《愛上》，唱完後對方也就真的愛上他了，小宇聽完後，也在現場即興與陳彥允合唱這首歌。這次簡宏霖宣傳新書，感動有兩個好兄弟力挺，最後也清唱兩人的歌作為答謝，展現難能可貴的友情。

簡宏霖到Teddy、宇宙主持的《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台。（三立提供） 簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台，現場還示範相當曖昧的兩人運動。（三立提供） 簡宏霖到《完全娛樂》宣傳寫真書，好友小宇、陳彥允特地為他站台。（三立提供）

相關影片：（簡宏霖部份請看1:11:55，影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）