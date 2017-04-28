限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

廖科溢誤闖天體盛會 傈僳族女子坐大腿調戲

2017/04/28 19:48

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕曾獲得金鐘獎「行腳類節目主持人獎」的型男主播廖科溢，為主持的亞洲旅遊台《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到傈僳族有著200多年歷史的節慶活動「澡堂會」，眼見許多村落的女子在怒江邊的岩灘上裸身沐浴，讓平時上山下海都不怕的拍攝團隊頓時定格。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他穿上貴州傳統服。（亞洲旅遊台提供）

當地人表示，只要不用異樣眼光盯著看，這是傈僳族與大地之母最親近自在的洗禮，據說能消除疾病，洗掉一年的過失和罪孽。傈僳族也熱情邀請團隊共享豐盛宴席，同時落落大方的傈僳族女子，還抱著廖科溢示範，夾坐在他張開的大腿上喝「同心酒」，廖科溢臉紅害羞得像被調戲的小男孩。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供）廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢這次為節目從東北遼寧的野長城日出、置身鳳凰山世界級的胭紅楓林、穿越馬來西亞熱帶雨林國家公園、探索離島澎湖的夢幻藍洞，最終到達中國奇山異水的雲南秘境，體驗溜索渡江、飛拉達攀爬九十度岩壁、行經湍急的虎跳峽、哈巴雪山下晶瑩透亮的白水台，沿途遇見了許多特殊的風俗民情，深深體會到中國少數民族對大地保有純誠敬畏的心，廖科溢延續背包客的精神，在人與人的交流中，發現這世界的美好。

由於《秘境不思溢》系列節目獲得觀眾熱烈迴響，亞洲旅遊台為了呈現更豐富精采的旅遊節目，目前正在密切籌備2017年全新節目企劃《秘境不思溢-第三季》及《我的非洲 很有事》，這次廖科溢不止要探索奇珍異景，更要滿載冒險家的精神，深入非洲大陸的原始部落，帶領大家更接近非洲大草原與動物大遷徙。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供）廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供）廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他在白水河。（亞洲旅遊台提供）
廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他穿上貴州傳統服。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供）廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他在白水河。（亞洲旅遊台提供）
廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供）

相關新聞

推薦新聞
網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？ 網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？
2017/04/28 11:28
東京遇電車痴漢？雞排妹抱胸怒瞪偷拍郎 東京遇電車痴漢？雞排妹抱胸怒瞪偷拍郎
2017/04/28 12:22
（影音）台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為… （影音）台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為…
2017/04/28 17:25
心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛 心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛
2017/04/28 16:34
神明不護體 乩童一刀捅入心臟結果GG 神明不護體 乩童一刀捅入心臟結果GG
2017/04/28 19:27
劉嘉玲上海億萬豪宅曝光 奢華內裝如藝術館 劉嘉玲上海億萬豪宅曝光 奢華內裝如藝術館
2017/04/28 13:08
資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡 資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡
2017/04/28 14:35
才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫 才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫
2017/04/28 17:55
不如小鐘！美女主播採訪變卦 當紅K主持人大飆罵 不如小鐘！美女主播採訪變卦 當紅K主持人大飆罵
2017/04/28 11:52
小薰霸氣強吻李沛旭 抓過來先親再說 小薰霸氣強吻李沛旭 抓過來先親再說
2017/04/28 15:59
孔劉果然神基因！孔家爸媽台北露臉了 孔劉果然神基因！孔家爸媽台北露臉了
2017/04/28 19:22
（影音）喪屍來襲！孔劉拋父母選擇「它」笑翻全場 （影音）喪屍來襲！孔劉拋父母選擇「它」笑翻全場
2017/04/28 15:29
才女作家遺作是否再出版？出版社說... 才女作家遺作是否再出版？出版社說...
2017/04/28 19:45
林心如深山野放 談這個曝露年紀 林心如深山野放 談這個曝露年紀
2017/04/28 16:21
孔劉自爆心情憂鬱下雨？謝孔太太10分鐘創紀錄 孔劉自爆心情憂鬱下雨？謝孔太太10分鐘創紀錄
2017/04/28 15:57
別人不懂的悲傷 這幾位大明星也受憂鬱症所苦 別人不懂的悲傷 這幾位大明星也受憂鬱症所苦
2017/04/28 16:45
告別大學生形象 LuLu自爆交過16個男友 告別大學生形象 LuLu自爆交過16個男友
2017/04/28 14:14
賴銘偉宮廟收養200失怙少年 心酸被說養小弟 賴銘偉宮廟收養200失怙少年 心酸被說養小弟
2017/04/28 12:58
陳冠希被爆當爸 秦舒培前夫冷回四個字 陳冠希被爆當爸 秦舒培前夫冷回四個字
2017/04/28 18:17
李康生罹患憂鬱症想尋短！蔡明亮帶他看遍神醫 李康生罹患憂鬱症想尋短！蔡明亮帶他看遍神醫
2017/04/28 15:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.