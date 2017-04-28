廖科溢誤闖天體盛會 傈僳族女子坐大腿調戲

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕曾獲得金鐘獎「行腳類節目主持人獎」的型男主播廖科溢，為主持的亞洲旅遊台《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到傈僳族有著200多年歷史的節慶活動「澡堂會」，眼見許多村落的女子在怒江邊的岩灘上裸身沐浴，讓平時上山下海都不怕的拍攝團隊頓時定格。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他穿上貴州傳統服。（亞洲旅遊台提供）





當地人表示，只要不用異樣眼光盯著看，這是傈僳族與大地之母最親近自在的洗禮，據說能消除疾病，洗掉一年的過失和罪孽。傈僳族也熱情邀請團隊共享豐盛宴席，同時落落大方的傈僳族女子，還抱著廖科溢示範，夾坐在他張開的大腿上喝「同心酒」，廖科溢臉紅害羞得像被調戲的小男孩。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢這次為節目從東北遼寧的野長城日出、置身鳳凰山世界級的胭紅楓林、穿越馬來西亞熱帶雨林國家公園、探索離島澎湖的夢幻藍洞，最終到達中國奇山異水的雲南秘境，體驗溜索渡江、飛拉達攀爬九十度岩壁、行經湍急的虎跳峽、哈巴雪山下晶瑩透亮的白水台，沿途遇見了許多特殊的風俗民情，深深體會到中國少數民族對大地保有純誠敬畏的心，廖科溢延續背包客的精神，在人與人的交流中，發現這世界的美好。

由於《秘境不思溢》系列節目獲得觀眾熱烈迴響，亞洲旅遊台為了呈現更豐富精采的旅遊節目，目前正在密切籌備2017年全新節目企劃《秘境不思溢-第三季》及《我的非洲 很有事》，這次廖科溢不止要探索奇珍異景，更要滿載冒險家的精神，深入非洲大陸的原始部落，帶領大家更接近非洲大草原與動物大遷徙。

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，傈僳族女子夾坐在他的大腿上喝「同心酒」。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他在白水河。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他穿上貴州傳統服。（亞洲旅遊台提供）



廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢為《秘境不思溢-第二季》行遍世界各地，圖為他在白水河。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢為《秘境不思溢-第二季》深入中國雲南省怒江傈僳族自治州，正好遇到節慶活動「澡堂會」。（亞洲旅遊台提供）