衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子

網友分享誇張約砲經驗。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然現代性觀念開放，但仍要慎選對象，不然除了得病外，還有可能知道對方可怕的性癖。先前有位名叫賈桂琳的女性，在推特分享她朋友的約砲經驗，意外發現她可能間接跟屍體做愛，讓她直呼「真是太瘋狂了」。

賈桂林強調是真實事件，表示有一個長得蠻正的女孩在Tinder認識一名男人，第一次約見面發現對方都是彼此的菜，在做完吃飯、逛街等不顯精蟲衝腦的「前置作業」後，就直衝賓館翻雲覆雨；據悉，該正妹讓男子無套插入，並允許讓他將精液設在臉和胸口上。

讓男子精子有寄生蟲只有兩種原因，一是和動物，二是和屍體做愛。（翻攝《sickchirpse》網站）

之後，賈桂林繼續說：「之後那女孩告知男子，她身上莫名起了疹子，要去看醫生。」暗示男子可能讓她「中鏢」；不過就醫後，醫生卻說不是性病，她很是疑惑，轉診到皮膚科，卻聽到令人震驚的答案。

皮膚科醫師表示，疹子下的皮膚附近有很小的寄生蟲，並坦言只有2種情況下，男子精液會存有這種寄生蟲，一是「人獸交」，二是跟屍體做愛；意料之外的答案讓正妹肉搜該男子，最後發現對方竟是在停屍間工作，此話一出馬上充滿無限幻想；雖然也有可能是跟動物做愛，但依舊噁心。