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狂上加狂！《風水逝家》大搞人鬼戀+亂倫

2017/04/28 19:54

《風水逝家》牽扯人鬼戀及亂倫，引發爭議。（資料照，天馬行空提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由奧斯卡提名導演維吉爾維德李希（Widrich Virgil）所執導的奇幻電影《風水逝家》，以黑色幽默的風格引起影壇注意，其中男主角菲利浦與起死回生的少婦發生性關係，而這名少婦竟是菲利浦爺爺的前妻，其中所牽扯到的道德關係引起爭議。

《風水逝家》描述死人一一復活的故事。（資料照，天馬行空提供）

《風水逝家》描述一個女人在簽署產權轉讓書的關鍵時刻突然暴斃，但她與其他祖先起死回生，還一起開趴，而菲利浦卻愛上了自己的奶奶，甚至與她發生關係，大膽挑戰敏感的人鬼戀及亂倫，但也因此引起外界不少爭議，不過也因話題性十足，在各大影展播出後得到廣大迴響，甚至獲得不少獎項。

《風水逝家》在不少影展播出後引起話題。（資料照，天馬行空提供）

台灣八點檔《風水世家》劇情誇張，引起眾多討論，而亂倫也一直是八點檔愛用的橋段，片商利用諧音將片名取為《風水逝家》，堪稱「歐洲版八點檔」，讓台灣觀眾看了便會心一笑，維吉爾維德李希表示該劇靈感來自一幅聖經中描述末日時死者復活、接受上帝審判的畫，也說：「我不在意若上帝真的存在，會怎麼對待人類，我想知道的是，人與人之間發生的故事。

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