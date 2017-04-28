限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（專訪）李易浪漫耍情調 六月兩個字澆熄他

2017/04/28 18:48

六月和李易有了小孩後感情更加密切。（記者宋志雄攝）

〔記者洪素津／台北報導〕六月和李易一家四口幸福美滿，也時常在臉書上分享親子故事，這段七年來的婚姻中，兩人生長背景相差甚大，就連一開始婚前送禮也顯得格格不入，六月笑說「李易結婚前送我的禮物很無法理解，送我腳按摩器要幹嘛！我就喜歡給別人按啊！」

六月在專訪中表示沒有所謂的「對的人」，只要過了熱戀期就一定會吵架，如果你想說我就是沒有遇到對的人才會一直吵架，那就會「換人」，當然他們挺過「換人」時刻，六月形容李易是個很浪漫的人，而她相當理性，她笑著透露有次等紅綠燈時，他頭投靠過來，摟著我的腰，想要享受兩人間的片刻寧靜，殊不知他頭一靠過來，我就說「安怎」，只見李易大喊「喔」一聲，浪漫完全被我毀了，讓李易覺得她超不浪漫。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

這次六月演出家庭劇《酸甜之味》大姊潘智恩，六月直說劇中小恩性格太過於刺蝟，防備心很重、很over，自己或許有著小恩的部分縮影，但因自身家庭環境關係把她尖銳的地方逐漸磨平，「我從不羨慕別人的家庭，唯一的影響就是我願意花時間陪我的小孩，工作和家庭，家庭比較重要，錢夠用就好，不會為了錢犧牲家庭生活」。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

而六月和李易也因生了小孩感情又更加密切，夫妻間吵架人之常情，六月表示吵架其實隔天就好了，吵到比較大就會找第三者來公評，另外她也分享有一次負氣離家，但一小時就回來，結果到朋友家還拆掉朋友窗簾；而李易也在自己臉書說，兄弟都會吵架更何況是夫妻，最後六月更是充滿自信說「老實說能忍受的就是彼此啦！」

相關新聞

推薦新聞
神明不護體 乩童一刀捅入心臟結果GG 神明不護體 乩童一刀捅入心臟結果GG
2017/04/28 19:27
王子外地工作為救泡水手機 秒刷機票送修 王子外地工作為救泡水手機 秒刷機票送修
2017/04/28 19:02
日復興大臣失言下台 記者會戴《新世紀福音戰士》領帶 日復興大臣失言下台 記者會戴《新世紀福音戰士》領帶
2017/04/28 18:56
藍心湄拒當低頭族 懶到讓人嘴角失守 藍心湄拒當低頭族 懶到讓人嘴角失守
2017/04/28 18:53
（專訪）李易浪漫耍情調 六月兩個字澆熄他 （專訪）李易浪漫耍情調 六月兩個字澆熄他
2017/04/28 18:48
周杰倫與昆凌依偎看海 甜蜜實現「簡單愛」歌詞 周杰倫與昆凌依偎看海 甜蜜實現「簡單愛」歌詞
2017/04/28 18:26
陳冠希被爆當爸 秦舒培前夫冷回四個字 陳冠希被爆當爸 秦舒培前夫冷回四個字
2017/04/28 18:17
謝霆鋒應景推「純狗米田共曲奇」挑釁名嘴「時間到要吃屎」 謝霆鋒應景推「純狗米田共曲奇」挑釁名嘴「時間到要吃屎」
2017/04/28 18:11
蔡黃汝低胸禮服超驚豔 拉楊一展共舞腳打結 蔡黃汝低胸禮服超驚豔 拉楊一展共舞腳打結
2017/04/28 18:06
黃子韜退團判敗訴 SM娛樂疑用禁韓令影響判決 黃子韜退團判敗訴 SM娛樂疑用禁韓令影響判決
2017/04/28 17:54
（影音）合拍戲變姊妹？ 小S讚林志玲「專業演員」惹淚崩 （影音）合拍戲變姊妹？ 小S讚林志玲「專業演員」惹淚崩
2017/04/28 17:50
落難公主！舒子晨雙唇發黑 落魄睡機場捷運 落難公主！舒子晨雙唇發黑 落魄睡機場捷運
2017/04/28 17:44
台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為… 台版《太陽》突暴增160億預算 竟然是因為…
2017/04/28 17:25
曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明 曝才女作家遭誘姦恐觸法 出版社與家人溝通擬修改聲明
2017/04/28 17:22
別人不懂的悲傷 這幾位大明星也受憂鬱症所苦 別人不懂的悲傷 這幾位大明星也受憂鬱症所苦
2017/04/28 16:45
也是憂鬱症過來人 女主播不捨才女作家「想擁抱這女孩」 也是憂鬱症過來人 女主播不捨才女作家「想擁抱這女孩」
2017/04/28 16:40
心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛 心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛
2017/04/28 16:34
兄弟本色揚言跳到腿軟 居民驚回：不排除下跪陳情 兄弟本色揚言跳到腿軟 居民驚回：不排除下跪陳情
2017/04/28 16:24
車禍追尾險無礙 金希澈：還好做了這件事 車禍追尾險無礙 金希澈：還好做了這件事
2017/04/28 16:22
林心如深山野放 談這個曝露年紀 林心如深山野放 談這個曝露年紀
2017/04/28 16:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.