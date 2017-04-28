（專訪）李易浪漫耍情調 六月兩個字澆熄他

六月和李易有了小孩後感情更加密切。（記者宋志雄攝）

〔記者洪素津／台北報導〕六月和李易一家四口幸福美滿，也時常在臉書上分享親子故事，這段七年來的婚姻中，兩人生長背景相差甚大，就連一開始婚前送禮也顯得格格不入，六月笑說「李易結婚前送我的禮物很無法理解，送我腳按摩器要幹嘛！我就喜歡給別人按啊！」

六月在專訪中表示沒有所謂的「對的人」，只要過了熱戀期就一定會吵架，如果你想說我就是沒有遇到對的人才會一直吵架，那就會「換人」，當然他們挺過「換人」時刻，六月形容李易是個很浪漫的人，而她相當理性，她笑著透露有次等紅綠燈時，他頭投靠過來，摟著我的腰，想要享受兩人間的片刻寧靜，殊不知他頭一靠過來，我就說「安怎」，只見李易大喊「喔」一聲，浪漫完全被我毀了，讓李易覺得她超不浪漫。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

這次六月演出家庭劇《酸甜之味》大姊潘智恩，六月直說劇中小恩性格太過於刺蝟，防備心很重、很over，自己或許有著小恩的部分縮影，但因自身家庭環境關係把她尖銳的地方逐漸磨平，「我從不羨慕別人的家庭，唯一的影響就是我願意花時間陪我的小孩，工作和家庭，家庭比較重要，錢夠用就好，不會為了錢犧牲家庭生活」。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

而六月和李易也因生了小孩感情又更加密切，夫妻間吵架人之常情，六月表示吵架其實隔天就好了，吵到比較大就會找第三者來公評，另外她也分享有一次負氣離家，但一小時就回來，結果到朋友家還拆掉朋友窗簾；而李易也在自己臉書說，兄弟都會吵架更何況是夫妻，最後六月更是充滿自信說「老實說能忍受的就是彼此啦！」