（影音）鐵肺女王李佳薇 化身惡女秀唱功

〔記者楊明怡／台北報導〕「鐵肺女王」李佳薇首場音樂劇演出將於明（29）晚登場，劇中她不但將演唱15首全新創作，還要為愛倒追，變身心機惡女，穿梭叢林、武俠、童話世界，不擇手段，只求「擄獲」男主角倪安東的心。

《千面惡女》彩排，倪安東（左起）、李佳薇、管罄、蔡旻佑。（記者胡舜翔攝） 《千面惡女》彩排，管罄（右）、蔡旻佑。（記者胡舜翔攝）

音樂劇《千面惡女》由李佳薇、倪安東、管罄、蔡旻佑共同主演。形容劇中角色「就是個花瓶」的管罄透露，雖然戲裡倪安東和蔡旻佑都愛她，戲外的她，卻已和交往3年多的男友分手，「目前單身」。

上一部音樂劇《寂寞瑪奇朵》叫好叫座，倪安東表示對音樂劇很有興趣，而且「收入相當不錯」，要感謝主辦單位寬宏藝術。

《千面惡女》彩排，蔡旻佑。（記者胡舜翔攝） 《千面惡女》彩排，倪安東（中）、管罄。（記者胡舜翔攝）

以邪氣造型演出「人性陰影」的蔡旻佑，坦承愈接近演出壓力愈大，「失眠是基本的」，而且因為飾演反派角色，連做夢內容都很殘暴。

《千面惡女》明起在台北國際會議中心演出2天3場，之後巡迴台南、台中、高雄。