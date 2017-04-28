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才女作家父母再發聲明 籲社會勿獵巫

2017/04/28 17:55

才女作家A女。（翻攝自臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕作家A女昨天驚傳過世，出版社今天上午貼出A女父母聲明後，則被台南市社會局認為有違法之疑，並要求出版社限期修改聲明，出版社約17:40分時貼出聲明表示，當初貼出聲明是受A女父母委託，出版社為了避免各方揣測造成不安與混亂，因此才協助轉發，A女父母再度由出版社發出聲明表示，並非要大家向個人究責，也絕對不是想追求銷量，只是希望透過A女的著作，讓大家理解曾經發生在個人身上的深沉與黑暗，也讓社會有更多力量保護被害者們。

出版社最新聲明如下：

關於游擊文化粉專在今天早上轉發的聲明，是出版社方面為了避免當下各方揣測所造成的不安與混亂，受OO父母所託，協助轉發。聲明內容確實是父母所寫，只是事發過於急切，相關的措辭或許不夠精確。面對外界湧入的關心，OO父母希望我們協助代為澄清：他們的聲明不是要求大家向任何個人究責，也並非想追求銷量，而是希望透過有人持續閱讀本書，能夠使OO所承受的深沉黑暗被理解，也使社會上有更多力量來保護「XXX」們。

作為出版社，我們想要提醒各位的是，即使本書是真人真事改編，也請不要輕率將作品內容和作者經歷百分之百畫上等號，這是對於作品和作者本身的必要尊重。願意閱讀的朋友請實際花時間去感受和理解，不要做過多的臆測和推論，留給親友們一些時間和空間整理心情、處理後續。　

也因此盼請媒體記者及關心此事的朋友理解，我們沒有辦法回答任何問題。OO的家人已經表達婉拒受訪，而身為出版社的我們，即使和OO共同經歷了出版的旅程，也終究無法代替她說話。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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