斯亞剪褲事件再爆排擠！ 蚊子坦言：見過很多

蚊子透露《黑澀會》真的存在排擠事件，並坦言和美眉們沒有私交。

〔娛樂頻道／綜合報導〕《我愛黑澀會》是許多人的青春回憶，日前黑澀會美眉大牙、Apple、瑤瑤、糖果、蚊子等在《大明星小跟班》中齊聚一堂，大聊10年前往事，不料「糖果」斯亞竟爆出表演前遭剪褲事件引發熱議。而「蚊子」賴薏婷則透露私下曾看過其他美眉遭排擠，並坦言自己和美眉們沒有私交。

斯亞日前在節目上爆出剪褲事件。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，蚊子自《我愛黑澀會》出道，憑著精湛舞意打開知名度，近年來發展饒舌領域表現亮眼。相較於其他美眉，蚊子年齡較小，又因為家住台中，每每錄完影就立刻被經紀人接走，「他不想讓我覺得臺北好像很好玩，所以錄完影就會幫我們安排課程」，因此私下和美眉們不熟。日前在節目中，蚊子直問斯亞「我們是不是朋友？」掀起熱烈討論，事後雙方皆在臉書曬出合照證明好交情，撇不合傳聞。

提到鬧得沸沸揚揚的剪褲事件，蚊子透露，在《黑澀會》期間曾看過有學妹做了和學姊類似的指甲，遭嗆「學人精」等排擠事件，不過都不嚴重。而她也坦言，離開《黑澀會》後，依然認為《黑澀會》是一個大家庭。

斯亞和蚊子分別po出合照，力撇不合謠言。（翻攝自蚊子臉書）