（專訪 ）六月爆李易去了這個地方 就開始「做人」

六月專訪。（記者宋志雄攝）

〔記者洪素津／台北報導〕蔡君茹「六月」和李易這對相差7歲的姊弟戀情，曾一度不被外界看好，抑或是被週刊爆出曾有三度吵到想離婚，六月笑說「哪有那麼誇張，真正是有那麼一次」，六月坦言和李易生活價值觀相差太多，剛結婚時什麼事都可以吵，去了教會「夫妻營」後，夫妻倆感情激升，六月笑說「就開始『做人』了！」。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

家庭生活小孩是極重要一環，六月表示生了小孩後，夫妻倆的感情有著極大變化，小孩就像潤滑劑一番，讓六月百分百信任李易，面對外面的花花草草六月從不在意，她提到這是一個全民狗仔的時代，就算她不盯，全民都在幫我看著老公，她反問「這有什麼好擔心？」六月坦言教會夫妻營後，讓他們知道原來吵的都是一些雞毛涮皮小事。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

六月和李易有時也會因新聞而起口角，她抱怨道「常有網友寫說你們家的事情幹嘛吵的大家都知道」，六月無奈直呼「就記者問啊！又不是我們自己講的」，每次講我們有多恩愛也沒人理，然後回家又會被李易罵「你幹嘛講話那麼老實，每次新聞都說我們要離婚」，讓六月不知該如何應對。

另外胎夢極準的六月，也計畫著第三胎、第四胎，笑說有次夢到四胞胎她整個嚇醒，「我現在計畫9月要生小孩，因為我的胎夢也說是九月底」，談到小孩六月母愛噴發，更透露現在兒子小star超會吃醋，每次我抱妹妹就會示意我要把妹妹拿給爸爸抱，「因為小star想獨佔我」，讓六月覺得小孩可愛至極，積極想生第三胎。

六月專訪。（記者宋志雄攝）

（場地服裝：Lacoste提供）