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別人不懂的悲傷 這幾位大明星也受憂鬱症所苦

2017/04/28 16:45

26歲女作家因受憂鬱症所苦而走向自殺之路。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲女美女作家驚傳因受憂鬱症所苦，後網路上一度出現聲明，表示她因曾遭補教名師誘姦而導致憂鬱症上身。不止作家，演藝圈內也有很多大明星深受憂鬱症所苦而走上自殺之路。

莫文蔚緬懷張國榮（左）。張國榮因受憂鬱症所苦而選擇自殺。（翻攝自臉書）

今年愚人節（4/1）是知名港星「哥哥」張國榮的第14年忌日，當初消息傳出，每個人都以為只是個假消息，張國榮為什麼自殺？他在遺書當中清楚明白地寫著是因為：Depression（憂鬱），而經紀人也證實張國榮對抗憂鬱症多年，最後仍因病情失控而自殺。

美國歌手湯米佩吉不堪憂鬱症困擾。（翻攝自網路）

而今年三月曾在1990年代以抒情神曲《I’ll Be Your Everything》走紅的美國歌手Tommy Page湯米佩吉亦疑似因憂鬱症而自殺身亡。美國媒體曾透露湯米佩吉多年來罹患憂鬱證僱身心俱疲，僅能靠藥物與親情控制病情。

利特當兵時因家中變故連連，一度出現憂鬱症症狀。（翻攝自網路）

深受憂鬱症所苦的中外明星極多，南韓大勢男團Super Junior隊長利特也因為人生遭逢許多難題而曾經壓力過大。先前利特在軍中服役時，爸爸因獨自奉養患有失智症的雙親壓力太大，掐死雙親（利特祖父母）後於衣櫥上吊自殺，痛失三位至親的利特還得面對父親留下的大筆債務，由於利特當時還在當兵，因此在他出現憂鬱症病狀時考慮自殺時，軍方曾考慮讓他提早退伍接受治療，但公司憂慮南韓民眾對於進軍人義務的重視程度，因此狠回：「死也要死在裏面」讓人感到心酸。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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