（影音）合拍戲變姊妹？ 小S讚林志玲「專業演員」惹淚崩

小S（右）主持的《姐姐好餓》將開播，邀來死對頭林志玲（左）。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際巨星小S主持的節目《姐姐好餓》第2季即將開播，在官方日前釋出預告中，來賓找來蔡康永、林志玲助陣，將電影《吃吃的愛》雙姝鬥陣的戲碼搬到節目上，雖然小S一開始對志玲姐姐嗆聲「你會做（菜）嗎？」但聊到合作過程，還是大讚對方是專業的演員，一番感性告白惹的林志玲當場淚崩。

《姐姐好餓》第一季在去年10月結束，暌違7個月後，第二季將在5月18日開播。日前官方釋出1分多鐘的預告片，影片中小S和蔡康永一起搭著升降台出場，2人一搭一唱的好默契彷彿回到了《康熙來了》現場。而第二季一開始就找來小S的死對頭林志玲PK廚藝，2人都異口同聲表示「認真就輸了」，不過小S還是不甘示弱補刀嗆聲「你會做嗎？」

小S大讚和林志玲對戲後才知道什麼是專業的演員。（翻攝自愛奇藝）

林志玲和小S在拍戲過程結成交心好友。（翻攝自愛奇藝）

節目中除了廚藝PK外，第二季還加了「讚美大會」單元，和林志玲合拍電影的小S一開口就感性稱讚：「跟你對戲之後，讓我知道什麼才叫做專業的演員。」話一說出立刻讓林志玲和蔡康永哭成一團。雖然2人愛鬥嘴，但林志玲曾說「因為小S愛她才會嗆她」，而小S則透露，其實2人在拍戲過程中早就成了交心的好姐妹，應該會拉她進「姊妹淘」。

（影片擷取自愛奇藝，如遭移除敬請見諒）