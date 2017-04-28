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兄弟本色揚言跳到腿軟 居民驚回：不排除下跪陳情

2017/04/28 16:24

由張震嶽、熱狗等人組成的「兄弟本色」明後兩日將在小巨蛋舉辦演唱會。（本色提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由歌手張震嶽、熱狗等人組成的嘻哈團體「兄弟本色」將於明（28）、後（29）兩日在台北小巨蛋舉辦演唱會，還揚言要「跳到腿軟」，附近居民未唱先害怕，已經聯合周邊里長連署抗議。

「忍無可忍」的小巨蛋周邊居民，去年因為歌手張惠妹演唱會跳動，周遭居民不堪其擾，所以對這次張震嶽在臉書上預告演唱會將「讓人跳到腿軟」感到相當恐懼，甚至揚言如果真的再發生震動或者鼓動跳動等情事，不排除向市長柯文哲下跪陳情。

兄弟本色攻蛋前，張震嶽（左一）曾發言要大家「跳到腿軟」引起居民恐慌。（資料照，記者宋志雄攝）

小巨蛋方面則回應：已經和歌手所屬經紀公司溝通，也在購票網頁上宣傳呼籲觀眾不要跳動，如果違規的話，震動超標就是開罰10萬元。由於「兄弟本色」演唱會有兩場，若第一場就違規，第二場就要先提出改善計畫才准許演出。

由於演唱會尚未舉行，最後到底誰會腿軟要等到明後天才知道結果，小巨蛋慎重提醒，若歌手發生違規，會將名單送交檔期審議委員會，作為日後審議參考。

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