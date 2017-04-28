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也是憂鬱症過來人 女主播不捨才女作家「想擁抱這女孩」

2017/04/28 16:40

A女。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小說年僅26歲的女作家A女昨日上吊身亡，消息一出引起外界震驚，不捨這個充滿才華的女孩香消玉殞，而今日A女父母發表聲明，表示糾纏她的夢魘是過去一位補教名師對她的誘姦，境遇令人心疼，壹電視前主播蕭彤雯也在臉書發表對A女的不捨。

蕭彤雯表示昨晚第一次看到A女的文章時，她便認為這個女孩真有文采，讓她好奇的上網搜尋，查到的卻是A女過世的噩耗，蕭彤雯自己也曾是憂鬱症患者，看到A女雖然擁有令人稱羨的生活，但卻為憂鬱症所苦，讓她分外心痛，而今早看見A女父母的聲明，讓她的遺憾與不捨轉為震驚與極度哀傷，看完了A女過去的專訪，讓她不禁「想緊緊擁抱這個已逝的陌生年輕女孩」。

 

蕭彤雯在文末也說「我們永遠無法預測人生會發生什麼事，所以我們要努力讓自己的心靈更強大，去對抗一切的傷害」，並表示必須學習原諒，不是原諒傷害你的人，而是原諒自己，強調要放過自己，網友也認同的說：「忘掉傷害很難，但不忘其實是為難自己。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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