李康生罹患憂鬱症想尋短！蔡明亮帶他看遍神醫

李康生（左）、蔡明亮今出席「荒廢度日」影像裝置展開幕記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕導演蔡明亮與影帝李康生今為全新的「荒廢度日」影像裝置展揭幕，李康生透露歪脖子怪病，目前已好了8成，更自爆去年10月因嘗試了許多治療都未有起色，一度想尋短，蔡明亮也說「他跟我交待後事！」最後是看到患有「妥瑞氏症」的邵庭積極樂觀的態度，才讓他振作。

蔡明亮導演（左）、李康生解說「荒廢度日」影像裝置展。（記者許世穎攝）

蔡導表示，先前生活作息都以李康生的看病為主，「幾乎所有神醫都看過，大概4、50個，連中港都有去」大概花了多少錢？他說「很多，不會去算」。李康生透露，當時因為看不到效果，動不動掉淚，還因此罹患憂鬱症，「每天都在治療中，都發現沒有好轉，而且住山上很悶，導演下山工作十，這麼大的屋子只有我一個人」，所以動了輕生念頭。

蔡導回憶當時，李康生一邊澆花一邊大哭說出自己的想法，讓他整個人嚇壞了，「我一直跟他講道理，整晚一直勸，也有跟他吵架，但最多的感覺是難過」。李康生透露，後來在電視上看到患有妥瑞氏症的邵庭，樂觀的面對人生，「我要像她一樣，做一個殘而不廢的人！」

他當時罹患憂鬱症，但不愛吃醫生開的藥，笑說：「因為副作用都是說會影響性功能…」現已靠著樂觀態度走出來，「最主要是心情要好！」至於舊患，他說脖子還是會緊，「但已經好了八成了，剩下兩成要靠復健」，更說現在隨時都可以開始接戲。

「荒廢度日」影像裝置展延續蔡明亮創作探討「時間」的藝術，於北師美術館旁的「熱帶Tropical Deli Café」常設，除了兩部份別於咖啡廳牆面投影將近40分鐘的影像作品帶入緩慢的廢墟場景，李康生也在其中與時間凝結並進，即日起開展。

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