喬治克隆尼倫敦現身 曝光偶像是他

喬治克隆尼（右）在歐米茄安排下，見到自己偶像太空人伯茲艾德林。（歐米茄提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喬治克隆尼樂翻天！身為瑞士鐘錶品牌歐米茄代言人的喬治克隆尼，日前參加了「Lost in Space（迷失太空）」活動，與登月太空人伯茲艾德林、劉詩詩、三浦翔平等人合體。

雖然是好萊塢巨星，不過喬治克隆尼透露，自己是歐米茄超霸系列腕錶忠實支持者，而且對宇宙探險也相當著迷。喬治克隆尼回憶自己童年時，非常注意太陽神登月任務，這也一直是他寶貴的記憶。

劉詩詩穿著黑色Tube dress長晚裝裙出席歐米茄倫敦活動。（歐米茄提供）

喬治克隆尼說：「我的叔叔、父親和我都擁有超霸腕錶，因為它在登月任務中擔任極重要的角色，對我們的生活也影響深遠。」除了全家人都是歐米茄超霸系列粉絲之外，喬治克隆尼也指出，自己畢業時，爸爸送他一只手錶，就是超霸系列手錶。

一直憧憬宇宙任務的喬治克隆尼也在這場活動跟自己的偶像「登月太空人」伯茲艾德林會面，喬治克隆尼興奮地向這位登月英雄致敬：「登月對我們每個人來說都是意義非凡。所做的事影響著大家，包括你的勇氣、領導力及其他一切，我對你的感謝永遠都不夠。」

麗芙泰勒一身優雅裝扮餐與歐米茄在倫敦舉辦的迷失太空活動。（歐米茄提供）