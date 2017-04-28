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沒當成孔劉見面會主持人 陶晶瑩仍讚「他不只是男神」

2017/04/28 16:18

陶晶瑩（右）大讚孔劉（左）是專業演員，並向他的努力致謝。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星孔劉演出夯劇《孤獨又燦爛的神─鬼怪》人氣席捲全亞洲，更因該劇晉升男神之列，迷倒大批姐姐妹妹們。在粉絲的千呼萬喚下，孔劉在27日首度登台，並將在明天舉辦粉絲見面會，極力爭取主持人機會的陶晶瑩雖被拒絕，但仍不敵小粉絲的心情，在臉書po出感謝文告白：「孔劉謝謝你。」

孔劉27日首度來台，掀起追星潮。（資料照，記者陳信德攝）

孔劉在2011年接演南韓電影《熔爐》，內容由聾啞人學校中老師性侵聽障學生的真實事件改編，孔劉雖為專業演員，卻主動籌資拍攝該片，電影上映後也喚起社會大眾關注，甚至重審案件並修法。同樣身為公眾人物的陶晶瑩表示「他將演藝工作的影響力發揮到極致，賦予其更重要的意義。」大讚孔劉「不只男神，何止鬼怪」。

這次粉絲見面會台灣場主持人由黃子佼擔任，消息一公佈時讓陶晶瑩直喊羨慕，自曝她也極力爭取主持人機會，不料主辦單位表示「他不准女生靠近」回絕。雖然遺憾，不過有不少網友安慰「陶子姐別哭」，還有網友開玩笑表示「把佼佼鎖起來偷偷上台」，意外掀起討論。

陶晶瑩po文感謝孔劉以《熔爐》喚起社會議題，大讚「不只是男神」。（翻攝自陶晶瑩臉書）

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