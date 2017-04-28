好Fit！巨星風采的秘密靠的原來是這個！

Prada訂製西裝服務吸引無數好萊塢大牌明星成為主顧，如奧斯卡影帝艾迪‧瑞德曼。（Prada提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕大牌明星的西裝通常是哪個品牌？請看艾迪‧瑞德曼、裘德‧洛或安德魯‧加菲爾德，當現身紅毯盛會，他們有志一同、指名要穿的就是Prada的量身訂製西裝。

安德魯‧加菲爾德。（Prada提供） 伊森‧霍克。（Prada提供）

Prada的量身訂製服務一向吸引品味最挑剔的客戶，目前全球有50家Prada店鋪提供量身訂製。所有量身訂製單品全以手工精心裁製而成，其中包含上百道精細繁雜的不同工序，均由一流裁縫完成。休‧傑克曼、伊森‧霍克與詹姆斯‧麥艾維等優雅之士，穿的也是Prada量身訂製西裝。

休‧傑克曼是Prada訂製西裝的忠實顧客。（Prada提供）

現在，Prada宣布量身訂製服務即日起至5月2日，在Prada指定門市為顧客打造有如巨星風采的專屬衣著。

Prada量身訂製服務的項目包括成套西裝、大衣與襯衫。訂製一套Prada西裝的價格大約是台幣120,000至300,000元；訂製襯衫的價格則在台幣22,000至46,000元之間。

Prada量身訂製服務吸引品味最挑剔的客戶，如詹姆斯‧麥艾維等優雅之士。（Prada提供） 裘德‧洛。（Prada提供）