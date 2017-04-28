包養價800萬 真相讓Twinko笑歪

Twinko發片，張語噥（左起）、篠崎泫、林星潼、曾可青、徐凱希。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Twinko今天舉辦發片記者會，正巧碰上團員凱希（鴨子）的29歲生日，自星光一班出道的凱希，外型看來亮眼不少，她否認有整型，自爆靠著韓式的整骨變臉、塑身，Twinko每位團員也都體驗過。

Twinko發片，粉絲送徐凱希（右）生日蛋糕。（記者胡舜翔攝）

Twinko暌違2年半，推出全新EP《戀愛限定》，原來的成員斯亞離開，換血加入《超偶》冠軍張語噥，5名團員扭腰擺臀獻唱新歌《怎麼啦》，熱力唱跳讓現身相挺的30名歌迷嗨翻。

Twinko電臀舞唱跳自創口訣。（記者胡舜翔攝） Twinko與奮敲冰磚。（記者胡舜翔攝）

團員受訪透露，唱片公司沒禁愛令，只規定她們不能結婚及懷孕，不過大家都忙到沒時間談戀愛，由於她們在臉書都擁有極高人氣，其中可青、語噥、篠崎泫還收過私密的露鳥照，可青笑稱有次收到開價台幣800萬的包養訊息，可青驚呼：「想說終於有人要包養我了，沒想到一問之下，才發現大家都有收到。」全場笑翻。