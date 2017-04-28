限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

包養價800萬 真相讓Twinko笑歪

2017/04/28 14:39

Twinko發片，張語噥（左起）、篠崎泫、林星潼、曾可青、徐凱希。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Twinko今天舉辦發片記者會，正巧碰上團員凱希（鴨子）的29歲生日，自星光一班出道的凱希，外型看來亮眼不少，她否認有整型，自爆靠著韓式的整骨變臉、塑身，Twinko每位團員也都體驗過。

Twinko發片，粉絲送徐凱希（右）生日蛋糕。（記者胡舜翔攝）

Twinko暌違2年半，推出全新EP《戀愛限定》，原來的成員斯亞離開，換血加入《超偶》冠軍張語噥，5名團員扭腰擺臀獻唱新歌《怎麼啦》，熱力唱跳讓現身相挺的30名歌迷嗨翻。

Twinko電臀舞唱跳自創口訣。（記者胡舜翔攝）Twinko與奮敲冰磚。（記者胡舜翔攝）

團員受訪透露，唱片公司沒禁愛令，只規定她們不能結婚及懷孕，不過大家都忙到沒時間談戀愛，由於她們在臉書都擁有極高人氣，其中可青、語噥、篠崎泫還收過私密的露鳥照，可青笑稱有次收到開價台幣800萬的包養訊息，可青驚呼：「想說終於有人要包養我了，沒想到一問之下，才發現大家都有收到。」全場笑翻。

相關新聞

推薦新聞
林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
2017/04/28 07:19
父母爆林奕含遭誘姦 《房思琪的初戀樂園》這樣描寫… 父母爆林奕含遭誘姦 《房思琪的初戀樂園》這樣描寫…
2017/04/28 13:26
《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況 《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況
2017/04/28 08:29
孔劉出道16年享受孤獨 自白「當演員痛苦的時間比較多」 孔劉出道16年享受孤獨 自白「當演員痛苦的時間比較多」
2017/04/28 07:28
35歲男星 車內開槍轟腦身亡 35歲男星 車內開槍轟腦身亡
2017/04/28 09:29
遭評拚不過鄧惠文 兩性專家一句話淚崩 遭評拚不過鄧惠文 兩性專家一句話淚崩
2017/04/28 10:00
孔劉初訪寶島陣仗大 來台4天燒500萬 孔劉初訪寶島陣仗大 來台4天燒500萬
2017/04/28 07:25
名媛最哈林俊傑 「年紀不是我type」打槍吳宗憲 名媛最哈林俊傑 「年紀不是我type」打槍吳宗憲
2017/04/28 08:53
（影音）19歲美少女來台旅行憶初戀 創作《士林夜市》網友戀愛惹 （影音）19歲美少女來台旅行憶初戀 創作《士林夜市》網友戀愛惹
2017/04/28 07:58
孔劉來台首夜當宅男 明晚見面會嘉賓是「他」 孔劉來台首夜當宅男 明晚見面會嘉賓是「他」
2017/04/28 10:08
（影音）「好萊塢綺夢」直播除毛秀 剃完陰毛刮腋毛 （影音）「好萊塢綺夢」直播除毛秀 剃完陰毛刮腋毛
2017/04/28 08:45
女星被爆拍片險喪命 導演證實進過加護病房 女星被爆拍片險喪命 導演證實進過加護病房
2017/04/28 10:23
金城武周六人氣尬孔劉！2大男神共同女人是她 金城武周六人氣尬孔劉！2大男神共同女人是她
2017/04/28 09:15
「神偷怪盜」獨立漫畫連載再啟 基德身分竟曝光？！ 「神偷怪盜」獨立漫畫連載再啟 基德身分竟曝光？！
2017/04/28 07:53
余筱萍參選議員「不變卦」 自認首先要改變的是… 余筱萍參選議員「不變卦」 自認首先要改變的是…
2017/04/28 09:24
男星年近6旬不放棄 努力拚「做人」 男星年近6旬不放棄 努力拚「做人」
2017/04/28 09:55
紐約直擊宏碁電競筆電大改款 超薄高效好威 紐約直擊宏碁電競筆電大改款 超薄高效好威
2017/04/28 07:09
資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡 資深電影人陳佩華病逝 劉德華慟：永遠放在心裡
2017/04/28 14:35
洋腸職場性騷擾下體貼臀 女星不敢說不 洋腸職場性騷擾下體貼臀 女星不敢說不
2017/04/28 09:18
賴銘偉宮廟收養200失怙少年 心酸被說養小弟 賴銘偉宮廟收養200失怙少年 心酸被說養小弟
2017/04/28 12:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.