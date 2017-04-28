（影音）LuLu不只蜜大腿 性感腰線煞氣登封

LuLu黃路梓茵以性感小廚娘姿態，登上雜誌5月號封面。（《FHM男人幫國際中文版》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近兩年人氣高漲的LuLu黃路梓茵，登上《FHM男人幫國際中文版》5月號封面，她看到照片驚呼：「天啊，我根本是台版泫雅上身！」

大方露出馬甲線及腰線的LuLu其實私底下愛吃又不忌口，雖然不會做菜，不過哪兒有好吃的都逃不過她的法眼。LuLu也向《FHM男人幫國際中文版》坦承，自己愛吃的程度到「跟曖昧對象約會也一定要吃飽」，點了義大利麵就會加點套餐，原因很簡單：「這樣才有甜點跟飲料。」

LuLu黃路梓茵雖然愛吃，但是卻不會做菜。（《FHM男人幫國際中文版》提供）

瘦身有成的LuLu雖然愛吃又不會讓自己餓到，約會的時候還是會收斂一點，她說：「還是要顧忌形象不能狂點了。」這期《FHM男人幫國際中文版》幫LuLu設定的形象是「性感小廚娘」，可是LuLu從來沒有為男友下廚的經驗，LuLu俏皮說：「我真的不會做菜，如果硬要逼我…做完應該也被分手了吧！」

這次她穿著比基尼、露肩上衣搭配小熱褲，讓性感指數飆升，雖然沒有大胸部，但是LuLu健身時很重視加強手臂及腰臀。因為正面不夠「豐富」至少也要有側面，拍照時當然還是要有地方可以露啊！

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