父母爆林奕含遭誘姦 《房思琪的初戀樂園》這樣描寫…

林奕含。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕著有《房思琪的初戀樂園》作家林奕含過世，得年26歲，她用纖細到近乎殘酷的精準文筆，描述社會父權架構如何壓迫女性，以及精神病患面臨的折磨與苦難，試圖以小說為精神病患洗刷汙名化，而林奕含父母今透過出版社發聲明，表示當年最讓林奕含難以釋懷的，是狼師的誘姦。

《房思琪的初戀樂園》小說寫到︰「小小的房思琪住在金碧輝煌的人生裡，她的臉和她可以想像的將來一樣漂亮。補習班國文名師李國華是同一棟高級住宅的鄰居。崇拜文學的小房思琪同樣崇拜飽讀詩書的李老師。有一天李老師說，妳的程度這麼好，不如每個禮拜交一篇作文給我吧，不收妳周點費。思琪聽話地下樓了。老師在家裡等她，桌上沒有紙筆。」

思琪的初戀是李老師。因為李老師把她翻面，把他的東西塞進去。那年的教師節思琪才十三歲，這個世界和她原本認識的不一樣。「如果我愛老師，老師說愛我的方式是將陽具塞進十三歲的我嘴裡；老師說我是全世界最好的禮物，卻殘酷撕裂地折著我的身體。」

林奕含用近乎殘酷的精準文筆，只希望社會上不要再有第二個房思琪。

林奕含的父母聲明如下：

各位好友：

謝謝大家的不捨....

我們夫妻有幾句話想說..

（1）奕含這些日子以來的痛苦，纠纒著她的夢饜（魘），也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8－9年前的誘姦。

（2）房思琪的初戀樂園，是奕含在年輕時，被一個補習班名師誘姦後，引發痛苦憂鬱的真實記錄和心理描寫。

（3）書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。

（4）她寫書的目的，是希望社會上不要再有第二個房思琪，希望天下的父母、善良的男孩、女孩和男人，都能用溫柔和溫暖的心靈來一起保護房思琪們。

（5）我們的孩子離開了，我們再也聽不到她再叫我們一聲：比比和媽咪，但希望大家都能記得她可愛的様子。

（6）最後，如果大家不捨奕含，請大家幫我把我和嘉芳的心聲，用各種方法，FB、Line、Instangram....傳給臺灣每一個人，然後幫我們夫妻買奕含的書，去給每一個需要幫助的父母和孩子看！千萬個真心的感謝大家！

林炳煌、賴嘉芳 2017-04-28凌晨