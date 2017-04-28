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紐約直擊宏碁電競筆電大改款 超薄高效好威

2017/04/28 07:09

宏碁Predator Triton 700，主打超薄機身卻擁有市場同級最強效能。（記者吳佩樺攝）

〔記者吳佩樺／紐約報導〕宏碁昨晚在美國紐約以「Next@Acer」為主題發表全系列逾二十款新品，由執行長陳俊聖領軍，其中旗下電競品牌Predator大改款，以超薄、高效搶市。

宏碁自2015年打造瞄準專業玩家的電競品牌Predator，今年拓展陣容並重整產品線，宣布率先推出Triton超薄以及Helios高效能二大系列，首度亮相產品為Predator Triton 700和Predator Helios 300，高中低階價格帶全面到位，台灣下半年上市。

宏碁在美國紐約IMAX劇院發表全系列新品，由執行長陳俊聖領軍。（記者吳佩樺攝）

Predator Triton 700的最大特色是機身厚度僅18.9公厘，卻配置第7代Intel Core i7處理器和最新頂規NVIDIA GeForce GTX 10系列顯示卡，強調是業界同級薄度電競筆電中效能最好的，售價2,999美元（約台幣90,260元）。

另一主攻大眾市場的Predator Helios 300，分15.6、17.3二尺寸，售價1,299美元起跳（約台幣39,096元），堪稱是目前Predator最便宜的一款電競筆電。

宏碁Predator Triton 700的最大特色是機身厚度僅18.9公厘。（記者吳佩樺攝）

宏碁Predator Helios 300堪稱是目前Predator旗下最便宜的一款電競筆電。（記者吳佩樺攝）

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