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《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況

2017/04/28 08:29

黃坤玄（右）演出的《魯冰花》賺人熱淚。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出港片《又見阿郎》（阿郎的故事）與國片《魯冰花》的童星黃坤玄，已退出影壇14年，25日突然在微博留言：「每次登上微博，總能看見大家給我許多的留言，令我感到非常驚喜。謝謝你們，沒有忘記我。你們的每條信息，都讓我覺得如此溫馨。這些年來，我過得很好，希望你們也要健康快樂下去。心懷感恩！」引起不少網友懷念。

現年39歲的黃坤玄，當年在《又見阿郎》飾演周潤發與張艾嘉的兒子「波仔」，父子對手戲催淚動人，年僅11歲便提名第9屆香港電影金像獎最佳男配角獎及最有前途新人獎，更拿下第34屆亞太影展最佳男配角獎。2003年拍完電視劇《金劍鵰翎》後便退出演藝圈，開始做金融業。

黃坤玄（右）當年在《又見阿郎》飾演周潤發（左）的兒子「波仔」。（翻攝網路）

他雖然在2012年開通微博，不過很少更新，上一次留言已是2016年6月，當時留下一句「兒童節快樂」。他25日忽然在微博留言，也讓粉絲知道他不時都會上微博看網友留言，也感謝看過他演出的人並沒有忘記他。網友看了也回應「哈哈，我覺得今年肯定還會更新的」、「過得好就行，我們也只是希望你能好好的」，以及「永遠的波仔」。

黃坤玄（中）在《又見阿郎》飾演周潤發（左）和張艾嘉（右）的兒子「波仔」。（翻攝網路）

黃坤玄在微博更新近況。（翻攝黃坤玄微博）

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