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女星被爆拍片險喪命 導演證實進過加護病房

2017/04/28 10:23

港星陳佩思經常在臉書分享正能量，日前被爆拍戲差點丟了命。（翻攝自陳佩思臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星陳佩思前天被爆年初時因拍戲，服用劇組人員準備的安眠藥，一醒來人竟在醫院裡，差點進了鬼門關。她證實爆料為真，但不願多談，被指疑似下了封口令。導演邱禮濤昨證實拍攝時確實有意外發生，「她確實進過ICU（加護病房），但不是突然之間暈倒，其實拍戲會有好多情況發生，意外、受傷經常會有。」

港媒直指陳佩思演出的是邱禮濤執導，由古天樂、張智霖、佘詩曼主演的電影《常在你左右》，當她拍攝一場吞安眠藥自殺的戲，工作人員給她一瓶藥，一開拍就整罐吞完，醒來後發現自己進了加護病房，差點連命都沒有，但她不敢講出來，全因怕沒人再找她拍戲，接受港媒訪問時更驚訝消息傳出，並表示：「好感恩我現在仍活著。」

邱禮濤導演最近忙著宣傳《拆彈專家》。（翻攝《拆彈專家》粉絲頁）

邱禮濤導演最近忙著宣傳新片《拆彈專家》，接受港媒訪問時證實傳聞，但表示細節應該問陳佩思，「總之，確實有件這樣的事，不過好快沒什麼事，之後開工她全部都有到，是一個好專業的演員。」

他也坦言自己拍戲也經常受傷，多年前拍飛車戲時還撞車，進醫院縫了六針，明白拍戲就是充滿意外，所以沒有怪任何人：「始終意外是沒有人想發生的。」而陳佩思也透過經紀人表示，事件已經過去，不想多提，現在狀態相當好，還經常做運動。

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